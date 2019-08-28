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潔西卡雀斯坦「祖母綠禮服」難度超高　有雪白美肌才能制霸紅毯

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▲▼潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）。（圖／路透社）

▲潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）出席主演電影《牠 第二章》洛杉磯首映。（圖／路透社）

記者張妤瑄／台北報導

史蒂芬金恐怖小說改編電影《牠》續集《牠 第二章》（It:Chapter 2）在洛杉磯舉辦首映，金球獎影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）身為片中當家花旦，紅毯造型自然非同小可，夠吸睛才能多賺點視線。果然，她穿一襲祖母綠色平肩禮服登場時，就註定成了紅毯最美，大器又優雅。

▲▼潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）。（圖／路透社）

▲要撐起祖母綠顏色的禮服，可不是簡單的事。（圖／路透社）

祖母綠色禮服並非一般女星都能駕馭，潔西卡雀斯坦的膚色非常白皙，穿起祖母綠色禮服更是特別高貴。此次，她選穿的禮服出自黎巴嫩設計師品牌Zuhair Murad 2019秋冬高級訂製服系列，細看禮服上的珠繡，做工一點都不馬虎，非常細膩。

有了顯眼的禮服加持後，潔西卡雀斯坦沒多配戴太多飾品，一抹紅唇就足夠亮眼，輕鬆成為紅毯最美一朵花。

▲▼潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）。（圖／路透社）

▲潔西卡雀斯坦穿如此強烈色系的禮服，在妝髮與珠寶的搭配上就採收斂方式妝點，戴上耳環加上微捲髮型，就讓整體造型相當出色。（圖／路透社）

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實際上，Zuhair Murad的華麗做工備受國內外女星青睞，台灣女星林心如的嫁衣就出自該牌，林志玲主持金馬獎時也曾穿過，該牌以巴洛克宮廷風格、大器華麗不失夢幻風格行走天下，加上典雅優美的洗鍊線條，更讓女星心醉不已。

▲▼潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）。（圖／路透社）

▲潔西卡雀斯坦選穿的祖母綠色禮服是Zuhair Murad最新一季高訂作品。（圖／翻攝官網）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

史蒂芬金, 《牠》, 《牠 第二章》, （It:Chapter 2）, 潔西卡雀斯坦, 金球獎影后, Jessica Chastain, 林心如, 林志玲, Zuhair Murad
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