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Dior絕美Toile de Jouy圖紋環保吸管　同系列還有蜜蜂擴香片必收藏

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之前Tiffany&Co.推出要價一萬元台幣的精美吸管，讓許多人又想要又捨不得，在提倡環保的同時，精品品牌也開始重視永續性，Dior更在近日推出吸管組合，一組六隻，三隻是金色的金屬吸管閃耀著光芒，另外三隻則是手工吹製的玻璃吸管，上面有著精製的螺旋紋路，定價意外比想像的更易入手，定價為英鎊120圓（約台幣4550元），一隻算下來不到800元，似乎更打動消費者的心。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Dior吸管組合除了吸管美得令人心動之外，外盒印的Toile de Jouy圖案，是象徵法國傳統工藝的Toile de Jouy法式印花棉布同樣印花，DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri在2019年早春度假系列中將其重新演繹，並增添豐富多樣的動物圖騰：猴子、老虎、獅子、蛇、鹿、貓頭鷹在繁茂叢林中若隱若現。去年DIOR於台北地標TAIPEI 101購物中心松智入口設置今年全球唯一一座，獨一無二以2019早春時裝法式印花圖騰裝飾的DIOR聖誕樹，底座擺置大型長頸鹿與老虎模型，大量運用了Toile de Jouy圖案。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不只是推出精品吸管之外，Toile de Jouy印花也推出了擴香石，一盒裡面有四塊，上面印著蜜蜂的浮雕圖案，擺在家中精緻又實用，還有蠟燭也是收藏的好物之一，燒完後的瓶子可以用來收納，Toile de Jouy印花擴香石定價英鎊150、Toile de Jouy印花蠟燭定價英鎊180。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy | 圖片：Dior |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Dior, 環保吸管, ToiledeJouy, 擴香石, 印花蠟燭, VogueTaiwan
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