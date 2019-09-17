Dior絕美Toile de Jouy圖紋環保吸管　同系列還有蜜蜂擴香片必收藏

之前Tiffany&Co.推出要價一萬元台幣的精美吸管，讓許多人又想要又捨不得，在提倡環保的同時，精品品牌也開始重視永續性，Dior更在近日推出吸管組合，一組六隻，三隻是金色的金屬吸管閃耀著光芒，另外三隻則是手工吹製的玻璃吸管，上面有著精製的螺旋紋路，定價意外比想像的更易入手，定價為英鎊120圓（約台幣4550元），一隻算下來不到800元，似乎更打動消費者的心。

Dior吸管組合除了吸管美得令人心動之外，外盒印的Toile de Jouy圖案，是象徵法國傳統工藝的Toile de Jouy法式印花棉布同樣印花，DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri在2019年早春度假系列中將其重新演繹，並增添豐富多樣的動物圖騰：猴子、老虎、獅子、蛇、鹿、貓頭鷹在繁茂叢林中若隱若現。去年DIOR於台北地標TAIPEI 101購物中心松智入口設置今年全球唯一一座，獨一無二以2019早春時裝法式印花圖騰裝飾的DIOR聖誕樹，底座擺置大型長頸鹿與老虎模型，大量運用了Toile de Jouy圖案。

不只是推出精品吸管之外，Toile de Jouy印花也推出了擴香石，一盒裡面有四塊，上面印著蜜蜂的浮雕圖案，擺在家中精緻又實用，還有蠟燭也是收藏的好物之一，燒完後的瓶子可以用來收納，Toile de Jouy印花擴香石定價英鎊150、Toile de Jouy印花蠟燭定價英鎊180。

※編輯：Sandy | 圖片：Dior |

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