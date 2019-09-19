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12星座誰最玻璃心？雙魚一碰就碎滿地、巨蟹默默自己療傷

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每個星座都會有別人意想不到脆弱的一面，只是程度上有所不同，當有這樣的情緒出現時，我們應該如何與自己相處，然而有時我們認為的脆弱其實也會成為另一種強大的力量，一但換個角度看待時，就會有不同的學習。

首先看與內在性格有關可以參考月亮，月亮代表著內在的安全感來源，也可參考火星，與脾氣相關，上昇和太陽也可以參考喔。

如要瞭解自己在愛情上的玻璃心程度，也可看看自己的金星。

碎滿地型

雙魚座：一碰就碎

雙魚座的玻璃心程度是很高的，無論在感情或是工作上，遇到意想不到的狀況時，很容易心碎滿地，在大部分的時候，很有可能是因為這個人事物，原來跟自己所想的完全不一樣，彷彿從天堂瞬間掉到地獄的感受被激起，而感到受傷。

當雙魚座心碎時，她會很恐懼再一次去面對類似的狀況，而呈現受害者的狀態，就算表面說沒事，但身邊的人依然可以感受到雙魚的無助和脆弱，畢竟雙魚在情感、情緒面，會有種莫名的執著，當她認定是那樣時，會很難更改，而加深害怕的感受，可是一旦面對之後，很快就煙消雲散，只是這中間的時間，有時會拉很長。

牡羊座：感覺自尊被踐踏而心碎

牡羊座極度有自尊心，當她感受到不被尊重，或是哪個人不把她放在眼裡時，她會因此心碎，表面上牡羊座會表現的更無感，或不關心那個人事物，但心中卻有很多怨言，就算如此，牡羊座卻依然在心碎的狀態下，還是會默默的把自己該做的事做好。

讓牡羊自身不要這麼玻璃心的方法，是把專注力放回自己身上，而不是靠在外在人事物的展現，來搞亂自己心情，而牡羊重視面子的這點，有時容易影響到原本的想法，也失去原則，讓自己情緒的周期縮短，把焦點放回原本的目標。

金牛座：一但心碎很難復原

金牛的個性較固執，有時一認定想法和觀點，會很難更改，因此容易用自己的認為看事情，當遇到玻璃心粉碎的時，會花很長的時間來復原，或是變得更容易情緒化，也容易因為自己的情緒影響到事情的進行。

放下妳認為被損失的權益，才能醫治那顆玻璃心，才有個機會看見別人的努力和付出，學習用多元的角度和換位思考，是金牛學習療癒內在的開始，當妳發現自己的情緒變多，或是感到受傷時，要記得有可能是被自己的想法困住，而不是別人要阻礙妳。

水瓶座：一朝被蛇咬十年怕草繩

水瓶座的內在性格是對人充滿熱情的，但因為有顆溫暖的心，因此也容易受傷，當這傷痛沒深度去探究時，就會抓住這樣的情緒，而無法再信任類似的狀況，例如感情中被劈腿，就很難再相信男人。

但事實上，只是那個當下遇到不適合的對象，但卻把這經驗無形中套用在別人身上，有點難自拔，水瓶要學習從這過程中了解自己，去看見這樣的生命經驗是為了要有所成長，而不是讓自己更卻步，而隔絕了新的機會出現。

累積心碎默默療傷型

摩羯座：過於壓抑不想增添別人麻煩

摩羯座屬於個性較壓抑型，她是容易受傷的，但不說，對魔羯而言要說出心中的話語，會很彆扭，溝通變得迂迴，而說不出所以然，那麼傾聽的對象就無法真正聽懂魔羯的話語，久而久之魔羯就會遮掩住心碎，默默療傷。

雖然魔羯在表達上較為遲鈍，但個性耿直、認真，雖然說不出什麼，但自己會花許多時間思考，沉思自己心碎的原因，和如何繼續進行下一步，不會讓自己在情緒上琢磨太久，很快就投入工作中。

巨蟹座：殼很硬，用防備遮掩心碎

巨蟹有著堅硬的外殼，去保護柔軟的內在，對於承諾極為重視，一旦身邊的人一直做出違背承諾的事情時，她會使出防備姿態，讓別人以為沒事，也不去多說什麼，甚至會盡量不接觸讓她心碎的人。

透過這些傷心的旅程，即使巨蟹心碎滿地，但依然會堅強的站起來繼續生活，對巨蟹而言，需要花很長的時間來療癒自己的心，但她也願意重新懂得去愛自己，和愛身邊的人。

天蠍座：愛與恨是相同的

天蠍一旦心碎，有時會記一輩子，因此很多人會覺得天蠍是很絕對的，敢愛敢恨的，但也因為這樣的個性，天蠍多受傷，就代表有多愛，無論與此人、此事是什麼樣的關係，天蠍也不太說自己的傷痛，是因為太痛了，一說出來，那個痛會蜂擁而至。

但也因為天蠍的愛是很深的，也需要花長的時間來療傷，讓自己可以重新相信自己，當天蠍沒去處理自己的玻璃心，那個愛會轉為恨，變得多疑猜忌，也會讓自己與人疏離。

天秤座：累積太多才爆炸

天秤座重視以和為貴，喜愛和諧的人際關係，當遇到玻璃心事件時，會自己吞忍，但這些情緒會不斷的累積，直到有天爆炸出來，但也因為累積過久，所以這個療癒期也變得很久，因為太多需要面對和消化的。

有時天秤座需要花很多時間溝通表達，才能釐清自己玻璃心的原因，需要多給自己耐心和勇氣去訴說，而不是自己在角落舔傷口，卻讓愛妳的人不知道發生什麼事，多說出來才有個出口，整理思緒。

抓狂完還是很堅強型

處女座：抱怨完就好了

處女座失落感太重、期待落空，就會心碎，但處女座在處理心碎這個部分是直接的，直接抱怨、直接不爽，因為這樣，反而不會讓情緒周旋太久，就會繼續回到原本要做的事情上。

但處女座容易忘了要去探討事情的深度，當玻璃心事件出現，雖然情緒來的快去得也快，但下次又出現同樣的狀況而玻璃心時，也會周而復始的繼續抱怨、不爽，最好的是，處女座要給自己多點耐心和時間，去看清事情的真相，以免重複再犯。

獅子座：抓狂完繼續努力

獅子座的玻璃心會表現出來，屬於情緒彰顯的表現，就算以為自己隱藏的多好，但身邊的人依然清楚感受到獅子座有狀況，但因為獅子屬於較樂觀的星座，雖然心情不好，但也會懂得調整心態，繼續手邊的事。

當獅子座不展現玻璃心的面向時，容易變成病貓，掩蓋自身的光芒，變得懦弱怕承擔，容易依賴他人，但這容易讓獅子失衡，最好的是，獅子願意接受自己脆弱的部分，那麼面對人生，就會愈來愈勇敢。

雙子座：容易忘記玻璃心是為何

雙子屬於思考迅速的星座，她們其實是容易玻璃心的，但因為腦子轉的快，雖然情緒的點還沒過，但因為還找不出自我解套的辦法，因此就先去想別的事，忙別的事，而透過別的事情，在生活中其他的一些經驗、體驗，而找出解套的辦法。

有時雙子處理玻璃心的方式是很神經質的，如果當下沒別的事情，會一直在這感覺上打轉，內在有許多自己在對話，而讓情緒忽上忽下，此時雙子是需要找人聊聊的，而不是繼續打結。

射手座：玻璃心很快就過

很多人形容射手的情緒有點人來瘋，這其實是射手正在玻璃心的階段，她用一種神經質的方式來展現自己的傷痛、內在的悲憤，此時的射手與自己內在有許多對話，天人交戰中，然後才會找朋友聊聊，用這樣的方式來撫平情緒。

但也因為射手的性格開朗，喜歡自由的的星座，因此也容易找出一個讓自己解套的辦法，不會讓自己困住太久，有時射手不會說出她認為受傷的部分，這段時間適合獨處，獨處會增強射手療癒自己的能力。

文／柯夢波丹　圖／GETTY、泰瑞莎塔羅

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 12星座, 運勢, 泰瑞莎專欄
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