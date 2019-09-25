原宿散步私房清單　MJ書店、巴黎風咖啡廳，馬上跟著走一次

移住東京之後很喜歡收藏各個領域工作者的私房名單，尤其是美食家、攝影師或設計師，總會發現到不錯的地方。最近在六本木之森的刊物上，看到著有『70’s 原風景 原宿』的中村のん小姐的原宿散步私房清單，馬上跟著走一次。

1970年代，中村のん小姐還是中學生的時候，原宿就是她日常活的地方。以原宿為起點，延伸到青山、六本木等地，透過她的分享，得以了解這些地方的過去與現在

私房一 巴黎風的咖啡廳FiGARO

1975年開幕，當時，南青山還是沒有什麼商店的住宅區，得以用「安靜無一物」形容。FiGARO就像大家長一樣，默默守護這個街區，見證坊鄰日漸增長的選物店和品牌入駐。今日，南青山成為時尚人士熱愛的所在，鄰近的根津美術館也成為許多人推薦來東京不可錯過的美術館，FiGARO 因此成為藝文人士和時尚人士見面聚會的場所。

地址：東京都港区南青山5-3-10

營業時間：10:30-22:00

私房二 丸山邸

說到設計，中村のん認為濱崎步御用服裝設計師丸山敬太先生，佔有舉足輕重的地位。從1997年，丸山敬太先生登上巴黎時裝週開始，他便成為東西的橋樑，站在世界的角度，敏銳地抓住流行的脈絡與變遷。超級隱密的丸山邸 MAISON de MARUYAMA是設計師丸山敬太的生活體驗空間，除了自家服飾之外，MAISON de MARUYAMA選物的標準很簡單，以「我現在真的很想要」為標準，不管是服裝、配件、家具、器具到書本，展現丸山敬太的世界觀。

地址：東京都港区南青山4-25-10

營業時間：10:00-20:00

私房三 原宿スイーツのコロンバン

1924年在神宮前交叉口創立，門口紅色的雨遮是大家共同的記憶，Colombin從六零年代開始就是當時年輕人聚集聚餐的地方。創始人門倉國輝先生曾是大正天皇的料理人，師承法國Colombin，水果蛋糕(ショートケーキ)就是他根據傳統法國食譜調整發明，成為廣受日本人喜愛的甜點。

門倉國輝先生因為有感天然蜂蜜越來越少，在Colombin頂樓養起蜜蜂，用自家蜂蜜製成的蛋糕捲和布丁都成為店裡名物，也曾經是宮內省御用伴手禮。

地址：神宮前6-31-19

電話：03-3400-3838

私房四 Bookmarc

設計師Marc Jocobs的書店，自紐約、洛杉磯、巴黎和倫敦等地設點後，東京是亞洲的第一站。店裡嚴選時尚、文化、藝術等領域的書籍，展現Marc Jocobs先生的獨特觀點，相當能激盪思想的火花。中村のん女士的著作『70’s 原風景 原宿』也被收錄在書店當中。

地址：東京都渋谷區神宮前4-26-14

營業時間：11:00-20:00

私房五 Pass the Baton

住在東京之後發現日本其實二手店很多，或許因為傳統儒家思想的愛物惜物觀念在日本被傳承保留，好幾次在店裡逛上大半時光才發現原來是二手店。從表參道起家，日本各地陸續開設分店的Pass the Baton就是其中的佼佼者，喜歡店名「接棒」的概念，店裡也不定期舉辦藝術家的展覽，展現日本人對骨董和舊物的喜愛。

地址：東京都澀谷區神宮前4丁目

透過不同人的眼睛，總能發現一個城市不同的面貌，這也是為什麼我的生活總是不無聊。現在的原宿、青山和表參道已經是設計潮流滿溢的地方，就算沒有刻意安排，住在東京的日子一個月總會去上好幾次，自己也有幾家私房名單在那。

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - IRene Kuo·アイリーン クゥオ

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

【城市景點特搜】2019日本東京15個最上鏡IG打卡景點特搜，從知名地標、人氣商店、藝術牆面通通有！

【城市景點特搜】2019日本北海道20個最上鏡IG打卡景點特搜，從一望無際繽紛花海、如夢似幻唯美冰湖、世界級夜景通通有！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。