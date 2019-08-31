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唱出每個人的青春　小宇：對音樂始終如一的堅持

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每個人的人生都有自己的主題曲，而有一種說法是，每一個人的青春都有一首小宇的歌，你的是哪一首呢？

2008年小宇發行首張專輯《小宇同學就是我》隨即攻佔各大榜單，一下子所有人都能哼來兩句：「我還能做甚麼，你已經不愛我......」溫暖的嗓音撥動心弦，彷彿替每個燥動不安的靈魂唱出心情，加上獨特共鳴的轉音，好聲音一聽就難忘，他，是宋念宇，人稱「小宇」，你可能既陌生又熟悉的名字。Wazaiii編輯不想稱他為歌手，「藝術家」這個詞也許更貼近眼前這個多才多藝、眼神堅定的大男孩。

▲（圖／Adam Tristan）

你可能看過小宇代言的美國棉廣告、在KTV必唱他的歌，但專訪這一天看著眼前的小宇，令Wazaiii編輯驚訝的是，出道11年，除了髮型改變，小宇的外表幾乎沒變，專訪之後，更加確定的是他堅持做自己的初衷始終如一，不管經歷了沉潛五年、入圍第24屆金曲獎最佳國語男歌手獎或進入國防部藝工隊......等等，這些年經歷了很多，但小宇依然是那個熱愛音樂、外冷內熱，笑起來靦腆但眼睛閃閃發亮的大男孩，也許看完Wazaiii專訪，你也會透過那個唱出每個人青春的小宇，找回遺忘的初衷和堅持。

「Wazaiii編輯是透過《沒有很會唱》這首歌認識您的，歌詞裡面提到的「俺從不覺得，自己的轉音很厲害」、「沒有很會唱怎麼辦」，這些是謙虛之詞，還是來自剛出道時的不自信？」（因為您的轉音，老天鵝，非常厲害……）

『哦～哇賽，《沒有很會唱》欸！』

「我會想說這個是真的謙虛還是想要…」

『沒有，就是真的沒有很會唱。』

「怎麼可能！這難道是一種宇式幽默？你那時候在做那首歌的感覺是什麼？為什麼要那樣唱？」

『其實我覺得到現在，當初要寫那首歌的態度跟我一直以來的狀態，我覺得都沒有變。關鍵就是，我不是要告訴你我有多會唱或不會唱，我只是希望做自己，然後大家如果喜歡這首歌，同時也可以反思自己：不管在任何領域，你永遠不要小看自己！但也不要太覺得自己了不起，即使別人看你已經有點成績了，但你永遠要覺得自己還不夠，才能有收穫。這是我寫這首歌到現在十年後，我一直都還滿認同的態度。』

▲（圖／Adam Tristan）

「您曾提過，您的父母親一開始並沒有非常支持您的夢想，是什麼契機讓他們終於願意接受、並且改變了「音樂這條路沒飯吃」的傳統心態？」

『就是堅持吧！他們不看好、不支持，你就只能夠證明給他們看。我印象深刻的是14歲的時候參加一個歌唱比賽，到香港、天津、澳門四個城市去比賽，然後我拿了第二名回來，我記得我拿那個獎盃，一拿進去我爸媽看到問那是什麼，我說這是我唱歌贏來的，他們就覺得：「兩三年了還在做這件事？」但是一直到高中畢業，我沒有唸大學就直接去應徵樂團的鼓手，開始用音樂賺一點錢，讓父母親覺得這是我的最愛，同時也是可以養活自己的一個管道，他們才慢慢開始釋懷。但一直到完全放心是直到我進錄音室開始工作，因為一做就是十年，現在後悔也來不及了！就是「堅持」兩個字吧！』

▲（圖／Adam Tristan）

「您曾二度與金曲歌王失之交臂，這份挫折感是否良性的影響了您後續的創作表現？或是您曾對此感到非常低落？」

『你說的其實都有一點，但它們其實都不是重點，誰不在乎？怎麼可能！金曲歌王就是一個證照的概念，是整個音樂圈評審團認同的東西，但我在做音樂的當下就只在乎：「閉上眼睛我現在唱的東西好不好聽？」就這樣，不會想這首歌金曲獎一定會喜歡之類的，我覺得這才是真正在做音樂。當知道入圍，心情就像你去買彩券，隔天起來有人跟你說你好像中彩券了，要不要Check一下？然後發現一場空，就差一個號碼！我不會覺得失望啦，就是繼續一直做音樂嘛。』

▲（圖／Adam Tristan）

「對於曾經被網友形容為『歌紅人不紅』，您的感覺是？」

『老實說我沒有太多的感覺，你喜歡我的人或我的歌，基本上我都覺得很感恩，我會希望你喜歡我的音樂，多過於我的人都沒有問題。因為我的個性比較慢熱，長得也不是很友善，常常被誤認是沒有人情味的人，所以這一塊我倒沒有太大的感覺。』

「對此，您是否曾想過藉由『操作社群』行銷自己，讓別人認識音樂之外的您？」

『我很喜歡看那些好笑的東西，覺得很紓壓！我很佩服很多的Youtuber或是一些社群網站工作的人，我覺得在這個時代社群是必須存在的，是一種大家某個層面的依賴。比如說，當你關注一些時尚資訊，就會跑出一堆時尚平台可以看，或是搜尋怎麼讓家裡空氣品質變得更好，就可以看一些理科太太之類的。我有一陣子很愛看，就覺得自己也來娛樂自己一下，也讓大家聽小宇的歌之餘發現：「小宇是壞掉了還是怎樣？」就是壞掉哈哈，我平常就是這樣！』

「你私底下就是這樣？」

『對，但那有點誇張啦，我私底下…相處久了你就會覺得我是一個屁孩，真的！』

「你平常真的會說：我在乎你嗎？！」

『日常嗎？我覺得看人吧，不熟的話在那邊欸哈囉你好第一次見面（呼氣），一定要有一點熟，像是第二次跟你見面我就敢這樣對你，我覺得要看人啦！』

▲（圖／Adam Tristan）

「2012年發行完《再一次》專輯後，您曾在歌壇中消失了五年，這段時間您都在做些什麼？」

『在前公司的時候，專輯做了大概70％，然後遇到公司改組，就只能被迫停擺。那時我就有點覺得What the hell？我都做完了！因為音樂對我來說很主觀，我一鼓作氣完成這首歌，若是過了一兩年後還沒發行我就不想發行了，因為包括歌詞、要講的東西都過了。當時我真的很感謝在我生命中很重要的兩個人，就是信跟A-lin，他們知道公司的狀況，也很了解我的個性，就一直給我事情做，帶我出國啊、到處玩到處表演，讓我沒有時間去想其他事情，不知不覺兩年就過了。後來著重在寫歌給別人，也沒有想過要出專輯，那時其實滿確定不會發片，想要做幕後，不管是什麼角色，就是想要朝製作那一塊為主。』

「後來，您跟隨著最強經紀人Summer姊一起重返舞台、再次推出新專輯，您覺得音樂、娛樂產業在這五年間改變最大的是？」

『你說產業有沒有差別？肯定有，第一個，平台多到爆炸，十年前，宣傳的管道很集中，比如說電台、電視、報紙都只有那幾家媒體，或是那時候唱片行還會辦簽唱會。我覺得自己不知不覺的變老了，有好多的人沒見過，然後大家都好熱情！我覺得沒有好壞，就是時代在變，做事的方式不一樣了，現在到不同平台或場合工作我都在默默觀察這一切。』

▲（圖／Adam Tristan）

「現在幾乎很少人會購入實體唱片，對於Spotify、Kkbox、Youtube這些線上串流平台的盛行，間接影響了唱片銷量，您的想法是？」

『老實說優點跟缺點都有，優點當然是平台變多了，作品都有機會被聽到。缺點就是容易有不合法的情況，沒辦法統一有個規範。可能你還在試驗階段的時候，在某個平台完整版就已經發了，甚至你還不知道那個平台是什麼！早期有發生過這種事，我的第二張專輯有一首歌叫《愛上》，然後不知道為什麼網路上有英文版，但那不是英文版，是我的Demo版。我Demo都不唱詞，都哼哼唱唱一些假英文、泰文、韓文，那不是可以發行的東西，我很介意！就好像我衣服還沒穿好就讓你看，對我來講不可能是合理的事情，但你找不到原因，只能從身邊的朋友問起：『欸，什麼狀況？』但沒有答案，我算是小心的人了，但還是難以避免這樣的情況。而且現在雲端這麼發達，我還是很Old School，如果是真的很嚴肅的作品，我基本上不相信雲端的，我會放在硬碟裡面拿來給你，到現在我還會把做好的作品燒成CD片。甚至現在沒有人在聽CD，我還是要做這件事情，這又是另外一個議題，就是情感的連結，就像國小聽卡帶一樣。』

▲（圖／Adam Tristan）

「您曾在《星光大道》中擔任評審，隨後又在《聲林之王》中擔任重量級導師，不過現在卻選擇以「參賽者」身分出現在《這！就是原創》，願意將自己重新歸零、公開任人評價的動機是？」

『《聲林之王》不是當重量級的嘉賓，是教唱的導師。最初單純的是看到這個平台《這！就是原創》就有股衝動想去，因為原創性就不是比你唱的好不好，是比你的歌是不是可以有很多人認同、喜歡。我想要用素人的角色出現，因為我發過多少專輯或我寫過多少歌，那個是我的資歷，但是原創本身沒有資歷。對我來說，心裡面已經下了決定就是要去，那時候真的很衝動，包括你前面說的，怎麼會想用這樣的身份去給路人評價？我不會想到誰要評價我，只想到去了不知道會聽到什麼樣的音樂，我很期待。唯一對我來說比較痛苦的就是真的太累了！我曾經一度覺得這完全…應該不是來比原創、寫歌的，是來比誰的命比較硬，都沒有睡覺，很可怕欸！大家都是拿命在拼，我基本上也是一樣。我覺得很開心有這個經驗，不過如果你再讓我選擇一次的話，我會想一下，因為裡面有些效應不是我預期中的，比如說一些無關音樂的評價我就滿受不了的，但還好都過了，熬過來了就好。』

▲（圖／Adam Tristan）

「對於『選秀節目』的造星包裝，您認為對於選手在賽後的發展是否有幫助？」

『我覺得原創這樣的比賽平台真的很適合有音樂夢想的人，因為你可以看到很多不了解的面向、可以學到很多，而且可以在短時間內強制的逼著你成長，你能承受很好，不能承受就是被淘汰。現在比賽不像以前這麼單一，都是很多元化的，包括你私底下的狀態還會拍成真人秀，不是有才華就值得被大家捧上天，而是要全方位，這連我都在學習啊，我覺得蠻值得的。』

「對您來說，『創作』的意義為何？而它從零到有包含了哪些過程？」

『創作過程簡單來講，就是…有很多話想說吧！希望聽的人可以理解，就像我講很多話希望你能理解是一樣的，這是一個很樸實的橋樑跟過程，而在這過程當中我用了我在音樂上的表達方式。』

「請問您如何在光鮮亮麗的娛樂產業中把持自我？」

『早期的我比較…欸越聊越自在我鞋子都脫了哈哈，早期的我老實說脾氣比較硬，我跟公司說不能唱歌的節目和訪談我都不去，因為我不是談話型的人，也不是長得像金城武──不講話站在那邊，所有人都會看你看一個小時。我不唱歌誰會理我呢？我的認知是這樣，先讓我唱，才可能有機會讓你專心聽我說話，或者對我有興趣。可是到現在我不在乎這些了，那些音樂以外的事情我不想做要怎麼樣釋懷？其實沒有釋懷，就覺得是娛樂自己娛樂別人。現在也比較不會覺得有像以前那種很死心眼的心態，也不會覺得我不能怎麼樣。』

▲（圖／Adam Tristan）

「談到自我價值，身為一名歌手，您認為一個『表演』的『表面』和『內容』應該如何分配比重？」

『哇這個好赤裸喔，其實對著讀者們或大眾們，我應該要回答：兩個佔比都很重。但老實說，真的沒辦法每一場都一樣，太多因素了。當然只要我站上舞台，我就把它當成我這輩子的專業，不能讓個人因素影響到今天的表演，所以只能盡可能要求自己的狀態。對歌手來說最重要的是傳進自己耳朵的聲音，但觀眾注重的是什麼？他們聽到的音樂一樣嗎？如果從耳機聽了自己的聲音覺得狀態不好的話我就會沒自信，你瞭解我就可以感受到這點，相對的，如果從耳機聽到自己的聲音覺得好聽的話，你完完全全可以感受到我接下來的舞台表演很享受。當然，如果當天的狀況沒辦法100％發揮的話，我還是盡力，這種情況下就算沒有達到我自己的標準還是得演出，這是必須的。』

「您覺得「時尚」是什麼？」

『時尚對我而言就是我的音樂。它就是一種時尚，不管是否流行。但我覺得時尚本身跟流行就有一定的關係，所以才說我的音樂就是時尚。若是外表方面的時尚我覺得自信是肯定要的，不管你今天是在做什麼事。』

▲（圖／Adam Tristan）

後記：

專訪這一天，Wazaiii編輯看到小宇的時候，腦袋裡冒出來的想法是：跟十年前MV裡長得一模一樣！歲月沒有在小宇的外表或內在留下多餘的痕跡，他還是當年的大男孩，一談到音樂相關的話題，堅毅、慧黠的眼睛閃閃發亮，滔滔不絕地講述自己的創作與表演。如果大家有仔細看文章，也許有注意到小宇在訪談中甚至放鬆到把鞋子脫了（笑），訪談的過程中，從一開始的帶有防衛心，到能輕鬆自在的聊天，Wazaiii編輯更加確信，小宇真的沒有變，還是那個熱愛音樂的大男孩。唱出我們青春的小宇，雖然一路走來彎彎繞繞，在經歷這麼多之後卻不忘初衷，訪談中小宇也說了「我不會覺得失望，就是一直做音樂嘛。」Wazaiii要將這篇專訪獻給所有想要找回初衷和堅持的讀者們。

Outfit：衣服：Artifacts （品牌：No.21 GCDS ADER ERROR）

妝髮：海靜EFFY

場地：Jam Studio

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關鍵字：

觀點, 人物, wazaiii專訪, 小宇, 宋念宇
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