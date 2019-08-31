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粉嫩色調、時髦小包　哥本哈根2020春夏時裝週街拍造型有點精彩

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最新一季的斯德哥爾摩時裝周被取消後，為了讓瑞典時尚委員會尋覓更能永續發展的盛會，大家的目光焦點都放在鄰國的丹麥—哥本哈根時裝周。訂於8月6日至8月9日舉辦的哥本哈根時裝周仍是北歐的時尚精華，匯聚著搶手的品牌和影響力十足的人物，並在永續發展的議程上占據重要地位。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了今年夏天在倫敦展出的品牌，如青年時裝設計師大獎 (LVMH Prize) 決賽選手Cecilie Bahnsen、異想天開的 Stine Goya、街頭最夯的 Saks Potts和已成為該地區休閒、俏皮美學代名詞的時尚新星Ganni，皮革專家 Stand、古怪的倫敦品牌 Brøgger 和以童話故事為靈感的 Helmstedt 也共襄盛舉哥本哈根時裝周。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

儘管伸展台上的作品各個才華橫溢，台下前排的模特兒、買家和編輯們也十分令人印象深刻，觀眾們可以期待冰淇淋粉嫩色彩的點綴、亮眼配飾和如雕像般的剪影。隨著時裝周拉開序幕，Vogue派出攝影師Søren Jepsen 上街捕捉最新潮的街頭穿搭。

※文字：Radhika Seth | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

哥本哈根時裝週, 街拍, 粉紅色, 包包, 紮染
fashion.net

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