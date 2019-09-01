再短小的睫毛都能刷出迷人電眼　盤點6支絕不暈染的濃捲翹睫毛膏

身為女人怎麼能沒有一支重要的命定睫毛膏，就算妳不會畫眼妝，都一定要懂得刷睫毛，一刷眼睛立刻有神，而睫毛膏種類那麼多，要怎麼挑選好？大部分亞洲女生的睫毛問題就是比較稀疏跟下垂，這次COSMO幫妳挑選濃捲翹的睫毛膏推薦清單，更邀請到李明川老師試用評論，快點來看看哪支適合妳！

柯夢精選6支捲翹睫毛膏實測

（由左至右依序是）

1. 戀愛魔鏡 捲捲女爵超捲翹睫毛膏（迪士尼限定版)）

2. 香奈兒 完美比例極黑濃密睫毛膏

3. Sisley 植物養護精華長頸鹿睫毛膏

4. ETUDE HOUSE 睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏

5. 迪奧 一啾3D瞬翹睫毛膏

6. 蘭蔻 娃娃大眼防水睫毛膏

第一名：Sisley 植物養護精華長頸鹿睫毛膏，7.5ml／NT$1,950

結合濃密翹睫配方與天然植物活性萃取養護精華，滋養修護睫毛，強化睫毛根部；運用創新「豐盈雙微珠科技」從根部至頂部平均緊密包覆睫毛，瞬間賦予接嫁睫毛般的山茶花豐盈效果，立即打造既堅挺、捲翹且根根分明的逆天睫毛。搭配「花辦型」設計的XXL超大尺寸睫毛刷，一刷便完整包覆所有睫毛，創造一體式的濃密與深邃效果，瞬間放大雙眸！

實測植物養護精華長頸鹿睫毛膏





李明川老師評論

捲翹濃密度：★★★★★

邊刷睫毛邊保養睫毛，刷頭的交叉比例讓睫毛可以同時擁有濃密跟纖長的效果，就算不刷到根部也能有假睫毛的感覺

迪奧 一啾3D瞬翹睫毛膏，6g／NT$1,250





獨家軟管瓶身設計，輕輕一「啾」管內高密度霜狀配方精準轉變成新鮮綿密質地，搭配彈力跳跳刷頭，一刷立現豐翹濃睫，以創新智慧豐盈科技，融入全新柔軟蠟質以及彈力纖維，使膏體更加細緻滑順，精細包覆每根睫毛，根根分明零糾結 ，以維他命B5與棉花精萃全面呵護、強健睫毛韌性，每一刷都讓睫毛更健康濃密

實測一啾3D瞬翹睫毛膏

李明川老師評論

捲翹濃密度：★★★★

讓你意想不到的濃密效果，特殊質地的睫毛膏不但能讓睫毛的強度增加，更可以讓睫毛就像隱形眼線一樣，更添魅力

ETUDE HOUSE 睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏，8g／NT$420





全天捲翹技術使睫毛能持續維持濃密捲翹的狀態、不輕易塌陷。完美濃翹定型配方為睫毛建築一層防護層，透過輕盈的配方質地、包覆每一根睫毛，讓睫毛持續維持在最完美的狀態。符合眼型的C型曲線刷頭，輕鬆上手，根根分明！

實測睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏





李明川老師評論

捲翹濃密度：★★★

斜角刷頭讓手殘的人也不用擔心會有沾染問題，而最讓人驚豔的是它的輕盈效果，完全打破濃密等於厚重的使用經驗．

香奈兒 完美比例極黑濃密睫毛膏，6g／NT$1,200





此款睫毛膏色澤濃郁，輕鬆營造濃密美睫，打造彷若煙燻眼線描繪般的深邃妝感。

實測完美比例極黑濃密睫毛膏





李明川老師評論

捲翹濃密度：★★

利用刷頭的設計借力使力來讓睫毛有無限延伸的效果，完全不用再來來回回的刷染也能創造出高度濃密感。

蘭蔻 娃娃大眼防水睫毛膏，6.5ml／NT$1,100





如魔法般的「多功能錐型刷頭」結合尼龍刷毛的根根分明效果，同時提供媲美彈性刷頭的柔軟度；祕訣就在其錐型刷頭頂端的尼龍材質，能完美捉住每一根眼睫，包括眼角最細短的睫毛，一一塑形與增長；「睫毛彈力纖長配方」增加尼龍粉末，以細緻光采妝點眼睫，結合柔韌度與硬蠟，能增加睫毛濃密度，並固定睫毛捲翹，最後以增長聚合物為主的複合物質，立即的”睫毛無限延長”功效，同時展現明顯看得見的濃睫妝效，卻不會增加睫毛負擔或壓垂睫毛

實測娃娃大眼防水睫毛膏





李明川老師評論

捲翹濃密度：★★

我自己最推的部分就是錐形刷頭，因為這個設計讓再短的睫毛都可以被刷到，特別適合局部使用，這樣能讓眼睛自然放大

戀愛魔鏡 捲捲女爵超捲翹睫毛膏（迪士尼限定版），6g／NT$340





運用｢美瞳區域整型配方｣，先以｢捲翹拉提刷頭｣鎖定睫毛根部1 mm起的絕對領域，讓睫毛挺立延伸，縱向擴大眼部範圍。再用具有種睫毛般、形狀記憶效果的｢進化版超延展膏體｣延伸睫毛長度，讓眼睛橫幅寬度再提升！一刷就能上下、左右改變眼型，以無法忽視的纖長X極具分量的濃密X驚豔不已的捲翹，讓雙眼彷彿放大了一倍

實測捲捲女爵超捲翹睫毛膏（迪士尼限定版）





李明川老師評論

捲翹濃密度：★★

一刷就很有接睫毛的效果，刷頭設計可以緊抓每一根睫毛，讓刷睫毛不再是高難度動作。

文／柯夢波丹 圖／各品牌提供、COSMO TW

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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