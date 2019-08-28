fb ig video ETtoday search mobile

史努比粉注意！肌研 x Snoopy聯名推出經典復古瓶，慢了買不到

> >

▲▼snoopy肌研跨界聯名推出復古瓶。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

為了歡慶在台上市十週年，肌研和Snoopy跨界聯名推出限定復古包裝，共推出四款，橫跨50年代到80年代風格，每個瓶身皆以逗趣的四格小漫畫呈現，收藏指數爆表。2019年9月於全台寶雅獨家限量上市，慢了可就買不到！

▲▼snoopy肌研跨界聯名推出復古瓶。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲白潤美白化粧水（潤澤型） Snoopy復古限定版70年代，170ml，440元。

9月即將推出的聯名款，衝著史努比的高人氣，雖然還沒發售，但詢問度已破表。這回變裝的是明星產品「肌研極潤保濕化粧水」和「肌研白潤美白化粧水」。包裝忠實呈現Snoopy50年代初登場模樣，四格漫畫的設計也是從當時連載漫畫的想法而來。

▲▼snoopy肌研跨界聯名推出復古瓶。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲極潤保濕化粧水（清爽型）Snoopy復古限定版50年代，170ml，440元。

原來50年代初登場的Snoopy只是一隻普通小獵犬，總是默默陪伴主人旁；60年代的Snoopy已學會雙腳行走及語言思考，漫畫裡也多了許多逗趣獨白；70年代的Snoopy已經是我們熟知的樣子，即使總是我行我素，但是他和查理布朗的關係依舊暖心；80年代的Snoopy表情更為豐富，雖然老是不聽主人的話，但對查理布朗始終忠心不變。

▲▼snoopy肌研跨界聯名推出復古瓶。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲極喚精靈三浦大地聯名超保濕精華噴霧，57ml，750元。

資生堂專門店碧麗妃，這回也和日本設計師日本設計師三浦大地(Daichi Miura)推出聯名限量新品。三浦大地手繪的女孩Josie，是位愛漂亮、愛購物且努力工作又認真生活的大女生。

▲▼snoopy肌研跨界聯名推出復古瓶。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲恬蜜花漾三浦大地聯名晶透粉餅，1,650元。

充滿個性和時尚品味的Josie與碧麗妃聯名，針對炎熱夏日中大女生最擔心的強烈紫外線照射、糗到不行的脫粧、暗沈又粗大毛孔等各種狀況，推出對應商品，在熱力四射的夏季中，為妳加油打氣，更顧好完美肌膚底粧。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

史努比, 肌研, 跨界, 聯名
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖

第1名不意外！談戀愛習慣擺爛，要你主動提分手的星座TOP3

戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一 管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy 小紅書網紅一年瘦了20公斤！分享減肥「停滯期」突破方法 歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看 IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找 短髮控快看！日妞都在瘋「比留川游頭」俐落又有氣勢 初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面