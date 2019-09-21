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鹿港文化古都成創意沃土　四間一定要路過的非傳統小吃

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來鹿港除了看古蹟還能做什麼？Follow文藝系男女的腳步，探訪九曲巷、古宅、舊街，發現隱藏其中的風格小店。

大膽走進洋樓吃碗有設計感的麵線，或與眾不同的麵茶甜點，而掉進老木材廠的工業風空間，在不一樣的漢堡裡吃出鹿港傳統味。最後，在紅磚屋咖啡館喝杯優雅的手沖，享受油飯配咖啡的新奇滋味，躲進不為人知的鹿港隱藏版角落，才知道這座古城原來也有神美的浪漫面！

Fang Kofi 凡咖啡

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從中山路「龍山手工麻糬」旁的巷子轉進去，很難想像在路底竟有這樣一家絕美咖啡館！由平面設計師書寧與哥哥共同創立的Fang Kofi凡咖啡，簡直實現了一票老屋迷的夢想，令人垂涎的和洋風紅磚老厝，有著拱門騎樓、天井、陽台，屋後甚至還可見一口井。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

走進咖啡館，可見紅白地磚上佇著長長的原木長吧台，而傢俱桌椅或檯燈、擺設等，皆是散發歲月感的老物，有不少是書寧在國外跳蚤市場買來的收藏。曾在英國工作一段時間的書寧，受到國外咖啡館文化影響，希望在咖啡館裡呈現自我風格。酷酷的她與烘豆師攜手合作，嚴選莊園豆依照喜愛風味烘焙，並且設計了兩支義式配方豆，分別以中焙的柑橘、花香、苦甜巧克力，與深焙的堅果、奶油、可可香料，滿足不同客人的風味取向。

這間古色古香的咖啡館，雖是以手沖精品為主打，但細看菜單卻可發現，那內容不似外表的傳統，有許多驚喜藏在裡頭！因為喜愛東歐的烈酒，書寧特別引進賽爾維雅修道院的Rakija白蘭地，供應純飲的「前南斯拉夫的秘密」，另外還有濃縮咖啡結合GIN TONY的「迷幻森林」，琴酒與檸檬、迷迭香的清新氣息，展現了不一樣的咖啡風味。
在咖啡以外，凡咖啡也把鹿港馳名的油飯放進菜單，選用百年米庄的祖傳配方的「鹿村油飯」，裝在日本九谷燒風格的精緻容器裡，佐上一杯熱帶水果風味的衣索比亞耶加雪菲水洗繆思女神，油飯配咖啡的組合恰好解膩，就像這個新舊交融的空間，有著意想不到的絕配！

Fang Kofi 凡咖啡
地址：彰化縣鹿港鎮中山路74巷38號

麵麵茶茶（二店）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從天后宮前攤車發跡的麵麵茶茶，開業將近十年終於在美麗闆娘的支持下，在不遠巷弄開起了有咖啡館氣氛的麵茶專賣店，並改變麵茶一碗糊稠的樸素印象，吃出既熟悉又新奇的滋味。

負責炒麵茶的老闆為鹿港百年老店「施金玉香鋪」的第八代，從小在玩香弄粉的環境長大，對於炒製麵茶有其不容置喙的堅持。不似傳統麵茶添加大量油脂，自家麵茶不使用任何油脂，純粹使用低筋麵粉乾炒，並且多加一道過篩手續，口感細緻、滋味香醇且無油耗味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從最早期的麵茶珍奶開始，麵麵茶茶不侷限於傳統吃法，把這味鹿港老街隨處可見的古早小吃，結合刨冰、奶蓋、漸層等元素，開發出上層綿密奶泡，下層麵茶粉的漸層奶蓋飲料，可以品嚐麵茶與牛奶、茶結合的滋味，同時也保留小時候用吸管吃麵茶的趣味，直接品嚐無油麵茶獨有的餅乾香氣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

當然，最引發話題的，還是份量驚人的麵茶富士山冰，綿密冰體撒上大量麵茶粉，冠上一整顆布丁山峰，以及波霸、紅豆、芝麻等配料可選，滿溢到下匙就有山崩疑慮的份量，概念上就是一種「阿嬤怕你沒吃飽」（這點倒是很傳統）。

對了，最新力作的泰式奶茶風味麵茶，絕對是其他地方沒有，肯定要喝一下。

麵麵茶茶（二店）

地址：彰化縣鹿港鎮民生路7號，0916-017-504

LeeLi's

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

門面十分隱密的LeeLi's，在網路上卻是名氣頗大，人們首先印象深刻的，就是它那充滿濃厚工業風格的空間，殊不知這裡可不是單純的網美咖啡館，而是一間志在創新鹿港小吃的餐館。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LeeLi's是由三位返鄉青年共同創立，他們承接了隱藏在巷裡的老木材工廠，以大量老件與乾燥花材完成空間，吸引不少年輕人前往朝聖。在LeeLi's擔任主廚的李沅澔，為高雄餐旅大學畢業，曾經在澳洲高級餐廳工作一段時間，而他也吸收了Fine Dining的精神，在西餐料理中融入道地的鹿港味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最耳熟能詳的料理「鹿港三堡」，概念來自「麵線、芋丸、菜包」，將鹿港小吃轉化為迷你小漢堡，一份就可囊括三種最具代表的鹿港小吃。「沒有蚵仔的蚵仔煎」，使用生蠔葉來提味歐姆蛋，給予在地味的想像，連素食者也可以享用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外，以及以古蹟文化為發想的甜點，水果生乳酪蛋糕結合北斗特產香菜粉的「甕牆」，以及長型泡芙與小泡芙加上麵茶卡士達醬的「窗櫺」，可說是從鹹食到甜食皆見創意。

LeeLi's

地址：彰化縣鹿港鎮興化巷40之1號
電話：04-7771822

麵線研究所

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

就位在鹿港天后宮牌坊前，招牌實在太可愛的麵線研究所，門口擺著復古攤車，而服務人員身穿中規中矩的卡其制服，以及牆面玻璃罐裝的各種麵線標本，一板一眼的認真模樣令人發噱，但也滿滿感受到老闆想改進鹿港最常民小吃「麵線」的熱血！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

走進小學課桌椅與老件古董佈置的空間，在濃濃的年代氛圍底下，這裡卻是間口味有別傳統的麵線店。麵線研究所主打三種口味麵線，招牌的「平安壹號」把鹿港有名蝦丸、赤肉與鮮干貝放進古早味手作麵線裡；「好運貳號」則是傳統口味改良版，大腸麵線添增了招牌赤肉，使麵線吃來口感更富層次；而「永康參號」則是以鴻禧菇、枸杞為主，是素食者也可食用的健康口味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此外，老闆用自家栽種的檸檬與洛神花，調製出解膩消暑的飲品，例如，翡翠檸檬愛玉、洛神愛玉花茶、手工玉露粉圓厚奶等，以及仙草鮮奶凍等，在嗑完麵線之後來上一份，更是滿足。下次來鹿港旅行，除了龍山麵線糊、阿璋麵線糊、蔡老店麵線糊等老店，不妨試試麵線研究所的新口味。

麵線研究所

地址：彰化縣鹿港鎮中山路381號
電話：04-7771686

※文字：李佳芳 | 編輯：silvia | 圖片：李佳芳 |
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

彰化, 鹿港, 非傳統小吃, 美食, VogueTaiwan
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