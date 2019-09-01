楊丞琳的夏季穿搭公式嬌小女孩必學！短袖＋長版褲裙打造好比例

嬌小的女生們，在夏天如果不喜歡露腿的話，也可以參考楊丞琳的夏季穿搭公式，個子較嬌小的丞琳常常在IG中曬出日常私服，簡約又實穿的造型也吸引許多女生們追蹤，楊丞琳多以短袖＋長版褲or長版裙來打造好比例，將上身的比例縮短，利用長版單品的俐落度展現長腿，可說是小個女孩們的參考範本！



範例A #T-Shirt +長版裙

炎熱的夏季裡，不喜歡穿著襯衫或是設計太過繁複的單品，可以學習楊丞琳找一件簡約素面的T-Shirt，下半身搭配視覺收斂感強的黑色長裙準沒錯，再搭有厚度的球鞋、便鞋，如果T-Shirt長度太長的話，也可以塞一邊或是綁起某一邊，將腰部的位置展現出來，除了黑色長裙之外，丹寧長裙也是丞琳的定番單品，嬌小女孩也能穿出份量感。

範例B #合身上衣 +長褲裙

當穿著較寬鬆的褲裙時，就要記得上身的單品要選擇較為合身的上衣來平衡，如果也是太過寬鬆的的上衣，反而無法展現出好比例，也可以利用像是腰包這樣的配件將腰部位子收出，搭配厚底涼鞋更能讓腿長拉長，梯型型狀的褲裙也能延伸視覺感。順帶一提，楊丞琳所使用的腰包是Burberry的TB Bag，在2019春夏系列首度亮相就受到不少人喜愛，做為 Riccardo為 Burberry 推出的首批包款之一，可以感受到Riccardo對TB Bag傾注的功力，造型經典簡約，方便融入日常生活穿搭。





範例C #連身長版單品

嬌小女生擔心如果穿上連身長版單品視覺感會看起來更小隻的話，可以學習楊丞琳挑選細肩帶、或是有肩帶、無袖的款式，將上半身的份量感減低，才不會從頭到腳整體感覺太過笨重，順帶介紹丞琳的包包，中間黑色的寶格麗包，是最新的Serpenti Cabochon，造型充滿雕塑風格，靈感來自寶格麗的寶石切割法，柔軟的皮質非常誘人；而腰包款也是LOEWE最新推出的迷你款Gate腰包，Gate包一推出後就造成極大迴響，這款迷你的腰包推出後，也成為詢問度極高的包款之一。





範例D #休閒丹寧風

在丞琳私服中裡，出現頻率極高的丹寧單品絕對是女孩們衣櫥裡必備的，選擇較寬鬆的丹寧長褲，露出腳踝搭配高跟鞋，丞琳搭配了CHANEL 復古方形Vanity Case系列的圓筒包，約會這樣穿也很可愛，如果是寬鬆白T的話，記得在腰部紮起白T的一角或塞進褲子裡。

※編輯：Sandy | 來源：楊丞琳IG |

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