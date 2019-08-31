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夏天8款清新系香水推薦　Gucci華麗梔子花限量版、香奈兒淡香水

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夏天8款清新系香水推薦

夏天悶熱空氣總讓人煩躁，需要清涼香氣來轉換一下心情，V編蒐集櫃上一到夏天就開始熱賣的香水，不論男女噴起來都很適合。

適合夏天的香味不外乎是以清新的柑橘、花果香與清新茶香最受歡迎，只是，這樣的香氣很苦惱的是容易消失、或過一段時間就沒有味道，調香師建議，「噴香水就跟保養一樣，肌膚太乾、香味是無法附著在肌膚上，最好是在噴灑的部位像是手腕、耳後，可以先擦一層薄薄的乳液，再噴香水，等酒精揮發後，再輕擦一層乳液，就像是為香味蓋上隱形膜一樣，香味就會更持久點。」

花果香#GUCCI Flora Emerald Gardenia華麗梔子花翠綠限量版100ml／NT$4,300

是夏天沁涼的味道。前調迎來的是清新、明亮的果香氣息，包含了甜梨、檸檬、西瓜，譜寫出夏季專屬的果香樂曲，中調則由各式迷人，如優雅如湖水般的花朵一同低吟，如梔子花、緬梔子及蓮花等，與前調互補成令人著迷、最後雪松及絲絨麝香的加入，更將香甜的花果香氣化成柔和的午後清香。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

木質香#梵克雅寶vancleefarpels珠寶花園家族無瑕‧檀75ml／NT$6,200

白色瓶身就給人一種安靜感！與肌膚接觸的瞬間，是由無花果萃取提升天鵝絨般的香氣，進而帶出檀香木細膩的木質香氣，過了一段時間後感受到紫羅蘭觸感的麝香與精緻的東加豆香氣，綿密而感性、是舒服、溫暖的味道。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

柑橘香#香奈兒Chanel淡香水系列巴黎─杜維125ml／NT$4,980

怎麼可以如此清新！蘊含羅勒芬芳的綠色氣息搭配閃耀的西西里柑橘前調，綻放清爽自然的活力，彷彿早晨沐浴完肌膚的清新持續不散，帶來一整天滿滿的活力與陽光感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

木質香#diptyque 希臘無花果淡香水100ml／NT3,950

真的有BABY般純淨香氣！剛開始像水蜜桃般的無花果甜甜香氣，與肌膚融合後木質香調就慢慢釋放與椰子淡淡的奶香，讓人好放鬆，好喜歡這樣無憂無慮的味道。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

木質香#Jo Malone鼠尾草與海鹽100ml／NT$4,950

好奇妙！輕輕一噴就讓人感覺來到海邊漫步、感受浪花拍打出來的清新香氣，帶有海鹽礦物的氣息令精神一振，與鼠尾草純樸的木本香相交融著，清爽、清新、自然海風的香氣，超級適合夏天。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

柑橘香#Tom Ford地中海系列暖陽橙花50ml／NT$8,000

嚮往海洋清新調一定會很愛。一噴灑上就能感受到沁涼海水與清新微風般的迷人，微風帶來的青草香中夾著清新橙花的芬芳，陽光、橙花與柑橘的完美結合，讓妳一秒飛到地中海！。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

花香#潘海利根PENHALIGON’S Elisabeth Rose淡香精100ml／NT$6,900

玫瑰香水迷一定都知道，早在1984潘海利根曾推出「Elisabeth Rose淡香精」，經典玫瑰香可擁有廣大香粉、評價相當的高！而在2018年重新推出「復刻」版，味道雖然與1984年的玫瑰香氛不太一樣，但保有玫瑰靈魂貫穿整個主調。剛開始聞到是榛果葉香氣令人有如身處於森林小徑般的清新幽然，進而香根草和木質的氣息掠過夜空，並在麝香覆蓋下散發出剛柔適中的香味，是一款令人無法抗拒的玫瑰香。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

花果香#Adopt FEUILLE DE VERVEINE；馬鞭草淡香精30ml／NT$890 （夏日限定）

感覺就像新鮮摘採的馬鞭草搓揉在掌心的檸檬精油香撲鼻而來，搭配薄荷與茉莉更增加沁涼感。就算是單噴或是疊擦其他的香水也很適合。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

同場加映

感受夏天的清爽感，還有推出兩款NECTAR DE FIGUE / 無花果的香味與FLEUR DE MIMOSA / 含羞草。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

屬於木質調的無花果香，吸滿陽光的無花果樹下避暑。青翠潔淨的藤葉與無花果果實的圓潤奶香，放縱出青澀香甜的夏日氣味。風信子夾雜綠葉香完美襯托出紫羅蘭、鳶尾的柔和。最後的雪松琥珀透露樹蔭下的涼感，令人充分享受盛夏午後的慵懶氣息。

花香調的含羞草是利用檸檬清新做前調，身穿金黃色小禮服的含羞草隨著微風傳送而來的曼妙旋律，如精靈般輕舞搖擺，麝香與檀香在肌膚上留下難忘的溫柔餘韻。

※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 |
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

香氛, 香水, 淡香水, 香精, 淡香精, Gucci, 香奈兒, TomFord, Diptyque, JoMalone, Adopt, VogueTaiwan
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