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搬家超輕鬆！IKEA推OMBYTE限量系列讓你直上直下　而且很有型

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▲IKEA OMBYTE限量系列。（圖／IKEA提供）

▲IKEA OMBYTE限量系列針對租屋族推搬家輕鬆法。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

8月份IKEA才正式公布新型錄，除了一些常備商品外，有時我們對些限量商品也會很有感，這次呼叫常搬家移動的租屋族或學生們，若你懶得打包，也許你可以好好考慮OMBYTE限量系列，儲物箱直接就能當打包箱帶走，到新家只要堆起來就變成置物櫃，直接上下讓你好移動，到底誰搬家能夠這麼有型！

▲IKEA OMBYTE限量系列。（圖／IKEA提供）

▲嫌袋子不夠大，OMBYTE系列袋足夠可搬家。

OMBYTE系列商品包含提袋、收納盒、推車、膠帶、LED多用途燈等共26項品項，豐富的色彩號稱取自於大自然，鮮豔的色彩加上大麥町花紋、豹紋及迷彩多種充滿活力的圖案，直接幫新家添購「亮眼」的一角。

▲IKEA OMBYTE限量系列。（圖／IKEA提供）

▲打包箱直接變成置物櫃，裡面商品放好好不用搬進搬出，售價89元。

搬家最累人的就是打包商品，IKEA多彩置物箱將打包箱設計成可以堆疊的產品，並添加把手設計，方便遷移跟搬運，搬到新家只要堆疊起來，便可使用側開的抽屜設計直接當置物櫃使用；對分類這件事感到苦手的使用者，也能選擇網藍，把所有想收起來的東西通丟到籃內，想要找物品也一目了然。

▲IKEA OMBYTE限量系列。（圖／IKEA提供）▲IKEA OMBYTE限量系列。（圖／IKEA提供）

▲OMBYTE網籃，售價990元。

而對堅固耐用的IKEA購物袋相當滿意的使用者，也可以考慮新推出的OMBYTE袋子，花俏的設計讓你瞬間成為視覺焦點，可背可提的使用方式，能依照內容物的重量自由切換，且有拉鍊設計能防止內容物掉出，OMBYTE系列單品售價89元起。

▲IKEA OMBYTE限量系列。（圖／IKEA提供）

▲OMBYTE袋子，提供白色與橘色可選擇，售價199元。

關鍵字：

IKEA, 搬家, 租屋, OMBYTE
fashion.net

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