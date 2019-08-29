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風.LUXURY／周杰倫迷勞力士彩虹圈　貴氣滿天星更勝潘瑋柏

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▲▼ 彩虹錶。（圖／翻攝周杰倫,潘瑋柏IG,品牌提供）

▲周杰倫曬勞力士採虹圈的滿天星版Daytona腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫身為帝舵（TUDOR）代言人，也戀上同集團勞力士（Rolex）錶，難得大曬行頭，秀出鑲嵌漸變彩虹圈的勞力士Daytona腕錶，同時標註好友潘瑋柏，原來兩人都擁有彩虹圈的勞力士，不過周杰倫的錶款貴氣略勝一籌，因為是面盤滿鑽的「滿天星」！

▲▼ 彩虹錶。（圖／翻攝周杰倫,潘瑋柏IG,品牌提供）▲▼ 彩虹錶。（圖／翻攝周杰倫,潘瑋柏IG,品牌提供）

▲潘瑋柏擁有勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Ref.116595RBOW彩虹圈腕錶，3,675,500元。（圖／翻攝willpan23 IG）

不少品牌於錶圈鑲嵌漸變色排列的彩色寶石，繞出一道迷人彩虹，但絕非女性珠寶錶專屬，潘瑋柏擁有要價367萬5500元的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Ref.116595RBOW彩虹圈腕錶，就是男女都能駕馭的款式，周杰倫的滿天星款更少見，品牌透露已停產。

▲▼ 彩虹錶。（圖／翻攝周杰倫,潘瑋柏IG,品牌提供）

▲積家以北極光為靈感的RENDEZ-VOUS CELESTIAL約會系列星空腕錶，3,280,000元。（圖／翻攝積家IG）

錶圈漸變色的彩虹圈設計，也出現在積家（Jaeger-LeCoultre）新款RENDEZ-VOUS CELESTIAL約會系列星空腕錶上，設計靈感源自北極光，運用手繪與寶石鑲嵌工藝在錶上呈現躍動感的北極光，珍珠母貝面盤手繪彩色漩渦圖案，一款以綠色和綠松石色為主色調，另一款採用紫色與藍色調，兩款均於錶圈鑲64顆長方形切割彩色剛玉。

▲▼ 彩虹錶。（圖／翻攝周杰倫,潘瑋柏IG,品牌提供）

▲Hublot Big Bang One Click彩紅寶石腕錶，2,551,000元。（圖／Hublot提供）

宇舶錶（Hublot）則將彩虹色調發揮地淋漓盡致，不僅是錶圈，而是從錶耳一路延伸至整個面盤！推出39毫米Big Bang One Click 彩虹寶石腕錶，共鑲嵌473顆紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等彩色寶石，搭配同樣具漸層色調的鱷魚皮內襯天然橡膠錶帶，相當搶眼。

▲▼ 彩虹錶。（圖／翻攝周杰倫,潘瑋柏IG,品牌提供）▲▼ 彩虹錶。（圖／翻攝周杰倫,潘瑋柏IG,品牌提供）

▲LV Tambour Slim Rainbow腕錶（左）的螢光彩虹X幾何圖案，呼應秋冬男裝系列皮件與配件。（圖／LV提供）

相較於寶石款的彩虹錶，LV（Louis Vuitton，路易威登）Tambour Slim Rainbow腕錶顯得低調，設計靈感出自男裝藝術總監Virgil Abloh操刀的2019秋冬系列配件，採用PVD鍍層全黑錶殼，而面盤運用轉印方法手工裝飾螢光彩虹X幾何圖案，經過42層顏料堆疊後，再進行42小時100度高溫乾燥，成就有質感的彩虹裝飾。

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