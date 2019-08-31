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林俊傑「回家」挺MONCLER　跨海跑趴同樂林映唯、范文芳

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▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲林俊傑「回家」，在新加坡出席MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／品牌提供）

時尚中心／台北報導

林俊傑受邀飛往「羽絨之王」MONCLER位於新加坡金沙酒店的旗艦店中，「回家」出席MONCLER GENIUS新系列開賣酒會，與林映唯（小美）、范文芳、水源佑果（Yuka Mizuhara）同場跑趴，成為2 MONCLER 1952 + VALEXTRA正式開賣的首批貴客。

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲林俊傑是當晚重量級嘉賓。（圖／品牌提供）

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供） ▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲新加坡巨星范文芳也受邀出席跑趴。（圖／品牌提供）

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供） ▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲台灣女星林映唯、日本名模水原佑果（Yuka Mizuhara）也現身開賣派對。（圖／品牌提供）

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲MONCLER新加坡金沙酒店旗艦店與全球同步開賣2 MONCLER 1952 + VALEXTRA系列。（圖／品牌提供）

MONCLER自2018年起為了在羽絨材質上玩出新花樣，不斷找各界設計師跨界合作，推出MONCLER GENIUS「一屋・眾聲」企劃，最新開賣的系列與義大利頂級皮具Valextra合作，強項手袋產品如斜挎包和輕旅包等，更搭配同色系羽絨提把或背帶，融合Valextra洗煉線條，從而塑造獨具特色的時髦韻味。

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲義大利頂級皮具品牌Valextra結合MONCLER招牌羽絨，玩出新火花。（圖／品牌提供）

2 MONCLER 1952＋VALEXTRA男裝系列由設計師Sergio Zambon操刀，深受青年文化與音樂啟發，在設計師盡情翻玩MONCLER字體，改用童趣圓滑的線條，帶給人耳目一新的感覺，且為了深入年輕族群，加入紮染技法，詮釋出嬉皮不羈感；用色上也更加大膽地透過金屬光澤色系，如金黃色、金屬葡萄紫色等點亮穿著；並用骷髏頭塗鴉強調叛逆調調。

男裝如泰迪熊材質的派克大衣、寫有「FREAK」（怪胎）字樣的連帽衫，都是冬日必備好搭單品。Sergio Zambon教男人們，在西裝外套內搭羽絨衣，除了能穿出正裝帥氣風格，更能收斂視覺膨脹感，穿得保暖又時髦，不是一件多難的事。

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲男裝很有70年代的嬉皮不羈感，女裝則玩層次與輪廓的變化。（圖／品牌提供）

女裝系列則由曾在CELINE任職的Veronica Leoni操刀打造，以倫敦作為靈感來源，她用各種面料與廓形的堆疊，重新演繹羽絨時尚，搭配針織喇叭褲，讓女人穿出嬉皮風範。面料上加入羊毛、漁網、漂色格紋布、誇張的銀杏印花、帶襯墊的剪裁、針織混搭尼龍面料，讓女人盡情玩疊搭，用衣服為自己的時尚品味發聲。

帶斗篷的羽絨大衣，機車夾克和帶夾層的定制款式。羊毛和漁網材質與抽象外形，卻能做到簡潔優雅的流線輪廓，增添視覺張力。

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供） ▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲女裝用層疊搭配玩層次，讓整體穿搭風格更有型。（圖／品牌提供）

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哪裡買？
2 MONCLER 1952 + VALEXTRA 合作系列即日起開賣
販售點：盟可睞MONCLER台北101 購物中心、信義新光三越 A4、台中新光三越中港店及官方網站 MONCLER.COM

▲MONCLER新加坡新品開賣派對。（圖／MONCLER提供）

▲2 MONCLER 1952 + VALEXTRA系列正式開賣中！（圖／品牌提供）

關鍵字：

林俊傑, JJ, MONCLER, 一屋眾聲, MONCLER GENIUS, 盟可睞
fashion.net

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