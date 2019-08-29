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陳艾熙靠「吃甜點」甩肉　無痛減肥法螞蟻人都要學！

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▲▼ 陳艾熙。（圖／陳艾熙工作室提供）

記者張妤瑄／台北報導　圖／陳艾熙工作室提供

陳艾熙從《大學生了沒》出道，過去曾有一年的時間爆肥12公斤，讓平常保有運動與節食習慣的她，百思不得其解，原來是內分泌失調導致的症狀，讓工作中需要維持穠纖合度外表的她，相當懊惱，情緒也跌入低谷。

近日，陳艾熙在新書《艾熙的減重甜點：5種超級食物，打造讓身體吃得快樂滿足的美味配方》中，向大家分享，她後來健康瘦下來的方法，竟然是靠「吃甜點」。聽起來很不可思議，但她卻靠「懂吃」，藉由吃「高滿足感」的甜食，抑制暴飲暴食的習慣，漸漸瘦下來。

▲▼ 陳艾熙。（圖／陳艾熙工作室提供）

陳艾熙在書中打破減肥人的迷思，千萬別用「生菜」、「蔬果」、「蒟蒻」來抑制想吃的慾望，如果長期如此，有一天吃下喜歡的食物時，反而會吸收力更好，更易發胖。因此她看遍國內外書籍，發現日本、歐美早就盛行「甜食減肥法」，靠吃甜食獲得「高滿足感」，飲食、運動雙管齊下，從而漸漸瘦下來。

▲▼ 陳艾熙。（圖／陳艾熙工作室提供）

但可別以為「減重甜點」只要是甜點都行，而是要選擇內含「超級食物」的甜點，比方喔含有洋車前子粉、赤藻醣醇、亞麻籽粉的食材，再搭配常見的「高滿足食材」，如椰漿、椰子粉、黑巧克力粉調配出的甜點，才會無麩質、低熱量，讓人安心大口吃。

▲▼ 陳艾熙。（圖／陳艾熙工作室提供）

書中並分享了一些陳艾熙自製甜點的食譜，以下就來教你怎麼自己在家做含有「超級食物」的松露巧克力：

▲▼ 陳艾熙。（圖／陳艾熙工作室提供）

酪梨松露巧克力

材料：酪梨一顆、黑巧克力95克、香草精1/2茶匙、肉桂粉一小撮（可依口味增減）、甜菊糖萃取液10～15滴（可依口味增減）、無糖可可粉適量（裹外皮使用）

步驟：

1.隔水加溫融化黑巧克力。

2.用另一個碗將酪梨用叉子壓爛成泥狀，再將融化的黑巧克力加入酪梨碗中，將兩個材料充分混合攪拌勻。

3.加入香草精跟甜菊糖，充分攪拌到無顆粒狀後（可以使用攪拌器輔助，或是練練手臂肌），放置冰箱冷藏30分鐘，讓它完全冷卻。

4.冷卻定型後從冰箱取出，用湯匙或冰淇淋挖杓分出10～12顆巧克力球，把他們揉滾到原型，再放到可可粉上滾動至外表沾滿可可粉。

關鍵字：

陳艾熙, 減肥, 瘦身, 甜點, 減重, 超級食物, 大學生了沒, 艾熙的減重甜點：5種超級食物，打造讓身體吃得快樂滿足的美味配方, 減重甜點
fashion.net

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