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球王喬科維奇最強武器不是網球拍而是筆　攜手萬寶龍做公益

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▲▼Montblanc喬科維奇 。（圖／公關照）

▲喬科維奇認為書寫工具是最強大的武器。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

網球球王喬科維奇（Novak Djokovic）形象正面，從頭到腳都有廣告代言，腕上手錶也出自代言多年的SEIKO。荷包滿滿外，他對公益活動更是投入，首度與萬寶龍（Montblanc）合作，攜手推出限量300支的星際行者系列書寫工具特別款，部分收益將支持他成立的基金會推行的兒童教育計劃，他自認：「書寫工具才最強大的武器。」

▲▼Montblanc喬科維奇 。（圖／公關照）

▲萬寶龍與網壇名將喬科維奇合作，推出限量筆款幫助兒童。

近日喬科維奇被問到網球拍是否是最強大的武器，但他答書寫工具才更有威力，因為偉大的想法、書籍、歌曲、回憶與科技知識都是用書寫工具紀錄。由此可見他重視教育，於2007年成立同名基金會，投入幼兒教育計畫，讓兒童能夠獲得優質的學前教育。

▲▼Montblanc喬科維奇 。（圖／公關照）

▲▼Montblanc喬科維奇 。（圖／公關照）

▲萬寶龍推出星際行者系列特別款細字筆及同款筆記本，均有喬科維奇簽名裝飾。

這項理念獲得萬寶龍認同，促成雙方設計限量300支星際行者系列特別款細字筆及同款筆記本，兩者均有喬科維奇簽名字樣裝飾，僅在紐約市、倫敦與巴黎的萬寶龍精品專賣店以及美國、英國與法國網路精品專賣店獨家銷售，死忠粉絲想收藏得費點心思了。

▲▼Montblanc喬科維奇 。（圖／公關照）

▲喬科維奇與SEIKO合作多年，依然是最佳代言人。（圖／翻攝SEIKO IG）

關鍵字：

喬科維奇, Montblanc, 萬寶龍, SEIKO
fashion.net

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