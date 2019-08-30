和他們談情要當心！熱戀後最容易變冷淡的星座男TOP3

▲另一半熱戀後前後差異大，讓女生最難忍受。（圖／翻攝自愛奇藝，以下同）

編輯 / Lily

談戀愛最美好的就是曖昧，接著熱戀，而熱戀期過後會慢慢步入平淡期，然後開始磨合、更了解對方。但有些男生熱戀過後，熱度會暴風式的下跌，冷淡到會讓你誤以為，你們有戀愛過嗎？這些容易激情褪去的星座男，趕快筆記下來。

預支激情的雙子男

和其他星座比起，雙子男的熱戀期短得誇張，熱戀過後他會迅速降溫，讓另一半整個摸不著頭緒。雙子座最重視的就是新鮮感，當激情過後，他會想要抽身，再度尋求刺激，除非你能變出多種花樣讓他摸不透，否則當他想走，你也很難留住他。

舉棋不定得天秤男

天秤男以貼心著稱，但凡事想太多事他的致命傷。挑女友時，愛或是不愛，要不要在一起就會折騰很久。等在一起之後，又會很在意家人和朋友對女友的想法，他的決定容易被人左右，如果多在他耳邊說閒話，有時雙眼被蒙蔽的他，很有可能突然對另一半降溫，然後又會自責怎麼對女友那麼壞，只要一談起戀愛就像個神經病。

到處交友的射手男

射手座喜歡交朋友，和異性相處也不拘小節，外放的個性常會招來一些麻煩的桃花。但只要他認真戀愛起來，則是會一心一意的愛對方，但如果當愛變平淡，或是許多事情都成為理所當然，他又會開始心癢難耐，覺得多認識異性沒有不好，大家只是當朋友不行嗎？

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