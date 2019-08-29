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DCARD網友大推比粉底更好用的遮瑕！妝感美、毛孔修飾佳　跪求出整罐

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▲DCARD網友大推比粉底更好用的遮瑕。（圖／翻攝IG、DCARD）

▲《DCRAD》網友po出用FIT ME遮瑕修飾毛孔修飾的前後對比。（圖／翻攝《DCRAD》美妝版）

編輯／Amanda

想要有完美妝容，首先你需要先有一個清透無瑕的底妝，除了粉底外，修飾瑕疵的遮瑕產品也不可少，但你想過遮瑕也能拿來當粉底用嗎？近來《DCRAD》就有網友分享，有一款開架品牌遮瑕膏修飾毛孔效果超好，拿來當粉底用，妝感也好到不行，讓網友跪求該遮瑕能出一整瓶大罐的，此文一出更引來不少「同道中人」大呼真的超好用！

▲DCARD網友大推比粉底更好用的遮瑕。（圖／翻攝IG、DCARD）

▲網友意外發現媚比琳FIT ME遮瑕膏的妙用。（圖／翻攝IG@maybelline）

媚比琳MAYBELLINE的FIT ME底妝系列，在PTT、DCRAD美妝版上好評不少，人氣一直都高，近日《DCRAD》就有一網友分享，意外發現FIT ME系列的遮瑕品項「遮遮稱奇遮瑕膏」的妙用！平常使用粉餅上妝的該網友，不小心打碎粉餅，因而入手FIT ME遮瑕來遮黑眼圈，一上臉覺得妝感很好，繼而抱著實驗精神再塗在T字部分，結果粗大毛孔直接消失，修飾效果超好，妝感好到讓她驚嘆不已，更跪求「FIT ME遮瑕出一整瓶的謝謝！」

▲DCARD網友大推比粉底更好用的遮瑕。（圖／翻攝IG、DCARD）

▲還有網友也大推同品牌另一隻遮瑕也適合當粉底用。（圖／翻攝IG@maybelline）

沒想到，文下更釣出許多與原po「英雄所見略同」的網友大讚這樣用妝感超美「fit me遮瑕當粉底，皮膚看起來超好」「至今沒找到超越fit me遮瑕的粉底」「沒想到遮瑕調色比粉底液還調得好又很保濕！」「當粉底真的超級好用，只要好好定妝，也是整天不脫妝、不浮粉，奶油肌」，還有網友也分享同品牌另外的遮瑕膏也適合這樣用「他們家的黑眼圈擦擦筆我也都拿來當粉底，超好用」。

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