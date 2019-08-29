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指彩占卜術！從4大類色彩看出潛在個性　鄰家女孩都愛「裸色」

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▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

▲從指彩顏色竟也能看出性格特質。(圖／品牌提供，以下同)

記者張毓容／台北報導

指彩對女孩們來說，早就是整體造型中不可或缺的一環，不僅能為服裝穿搭加分，更是能展現個人風格的一塊小天地，現在竟然還能幫你看出別人的性格特徵！

每個人都有屬於自己的色彩喜好，而對顏色的偏好其實正代表著個人潛意識裡的性格。全球知名的美甲品牌OPI 就特別為指彩愛好者們統整了4大類型色彩喜好所代表的潛在性格特質，快來看看你自己或好姐妹們屬於哪一種？

▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

裸色調：溫柔的 鄰家系女孩
介於粉色與大地色中間的裸色調，給人一種溫柔而且特別好相處的感覺，猶如鄰家女孩般的自然親切。而喜歡此類型的女孩通常是屬於比較率真、隨和，跟任何人都能相處融洽。

▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

▲NAILHOLIC 甜點控指甲油，#BE863，NT$99。

▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

紅橘色系：熱情坦率的開朗女孩

喜歡紅橘色調的女生，總是充滿著熱情，對於任何事情皆不畏懼，遇到問題就會想辦法提出解決的方案，屬於在群體生活中，總是能夠帶動氣氛的開朗型女子。

▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

▲OPI 指甲油，#NLU12鐵漢柔情，NT$480。

▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

藍色調：心思細膩的獨立型女子
喜歡藍色的妳，是一位心思非常細膩、能設身處地為他人著想，並且瞭解自己的目標、能夠輕鬆安排生活中大小事項的獨立型女孩，因此身邊的人都覺得跟妳相處起來特別安心、可靠。

▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

▲THREE 魅光指彩，#92，NT$600。

▲▼ 。（圖／記者張毓容攝）

深色系：有藝術家氣息的個性女生
獨愛深色系的人，通常自我意識較高，擁有強烈的個人風格，並具有絕佳的創造力。此類型的女生比較獨立、有主見，不喜歡隨波逐流，但要注意有時容易顯得太過強勢，要適時讓人理解你的想法。

▲指彩占卜術！4大類色彩看潛在個性。（圖／品牌提供）

▲RMK 幻色指采，#EX-25，NT$550。

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關鍵字：

指彩, 美甲, 指甲油, 占卜, 心理測驗, 色彩, 顏色, 性格, 個性
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