fb ig video ETtoday search mobile

亮･珠寶／Chaumet天空主題貼人心　頂級珠寶收服藏家

> >

▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）

▲Liels de Chaumet頂級珠寶系列以蒼穹為主題，受到好評。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet 7月於摩納哥發表以蒼穹為主題的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列，邀全球VIP鑑賞，短短4天傳來銷售捷報，90多件作品中，約三分之二件珠寶迅速獲得珍藏，獲得青睞的主因是設計主題貼近人心、工藝藏巧思、彩色寶石崛起，全球巡迴首站抵達台灣，展出當中34件新作。

▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）

▲天空的居民主題兩款Parade胸針姿態靈動。

主題貼近人心
相較於靈感源自國家文化的珠寶設計，大自然主題的珠寶比較不受強烈而鮮明的文化侷限，更能自在發揮，但花、草或動物意象珠寶各家都有，如何吸引目光？Chaumet選擇了天空，將Les Ciels de Chaumet區分為天空的現象、天空的情緒、天空的顏色、天空的居民等4大主題，你我都不陌生的天空現象，化為永恆珠寶，成功引起共鳴。

▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）

▲演繹陽光穿過雲層的Nuages D’Or 項鍊（左），同系列主鑽約5.02克拉D、IF等級枕形鑽戒。

工藝藏巧思
以天空的情緒主題中Nuages D’Or 項鍊為例，運用圓弧線條構成朵朵浮雲，予人無比輕盈的感受，但穿透雲朵的太陽光芒線條相當銳利，形成極大反差，鑲嵌22克拉與18.88克拉金黃色斯里蘭卡藍寶石，演繹陰天陽光穿透雲層的現象。

▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）

▲模特兒佩戴靈感源自極光的Passages項鍊（左），Étoiles Étoiles 18K白金創意複雜功能腕錶。

彩色寶石崛起
很明顯，寶石界的「四大天王」紅寶石、藍寶石、祖母綠與鑽石，不是Les Ciels de Chaumet系列的主打，Chaumet想傳達的是整體的設計氛圍，採用更符合設計意象的彩色寶石，天空的現象主題中，推出靈感源自極光的Passages項鍊，迴旋的線條代表極光閃動的現象，而顏色各有特色的帕拉依巴碧璽，則呼應極光的顏色。

▲▼ Chaumet 。（圖／品牌提供）

▲天空的顏色主題Soleil Glorieux 18K白金和18K黃金冠冕，預計9月初抵台亮相。

fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

Angelababy廣告花絮照曝光！深V禮服秀身材「比精修圖還美」

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

史努比 x肌研復古又可愛　讓妳邊保養邊看漫畫

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

ET Fashion

推薦閱讀

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy

貝克漢拉女兒跳水　哈珀穿名牌泳裝挺小圓肚搶鏡

名模「上空」任老公拍　巨乳造型浮板超幽默 劉嘉玲背寶格麗水桶包視覺減齡！　俏麗設計還有LV 百億身家網紅慶22歲生日　樂收土豪風鑽石項鍊 林志穎老婆戴近3萬元的漁夫帽　快手搶Dior秋冬新貨 快筆記！　歐巴鄭雨盛26日來台挺浪琴表101店開幕 G-SHOCK泥人錶升級變超輕　SEIKO高端運動錶拚精準 名模穿氣球袖白紗快走光　名媛典雅婚紗完勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面