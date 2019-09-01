另一半是3星座隨時都笑呵呵超幸福　「可愛的神經病」雙子座登榜

編輯／魚仙 圖／翻攝PAKUTASO

人海茫茫，到哪裡去尋長Mr.Right或是Miss.Right，一直是困擾人們的感情問題。交往後，又該怎麼確定那個人到底是不是對的人呢？其實最簡單的辨別方式就是，當你想到對方時，你會不會嘴角上揚呢？如果能一直保持想到對方，就能笑燦如花的心情，那應該就「對了」！

如果還不知道怎麼辨別的話，以下3個星座是十分會逗樂另一半的星座，跟他們交往，絕不怕生活中少了樂趣。

【雙魚座】

雙魚座天性浪漫，跟雙魚待在一起，會忘卻世俗世界的紛紛擾擾，時光彷彿停止在此時此刻，讓你突然有與雙魚結婚的衝動，但願所有美好停在此刻。雙魚的甜膩設定，能輕易融化你的心；溫柔體貼的性格更能將身旁的人，照顧得無微不致。雙魚能給你強大的幸福感，讓你Follow Your Heart，勇於活出自我。

【雙子座】

跟雙子們待在一起從來不感到無聊，他們發瘋起來就像「可愛的神經病」，魔性的個人特質，能吸引大家都跟他當朋友，總是散發正能量，讓你不開心大笑也難。在雙子身邊可以自在做自己，加上他們的開心果特質，相處時總是被笑聲包圍。

另外，雙子也是生活中的探險家，跟隨他的腳步，還能發現意想不到的新世界，永遠都不覺得無趣。

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【射手座】

堪稱12星座「最活寶」，可以搞笑，也能可愛，小小的身體蘊含了超強能量，能溫暖和煦的治癒旁人，堪稱「暖男」、「暖女」星座，他能瞬間讓你的不開心全飛走，也能為你遮風擋雨，幫你抵禦外在所有不開心的鳥事，跟射手們待在一起，空氣中的氛圍永遠輕鬆愉快又開心。