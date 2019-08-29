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產後飲食、保養全公開！網讚：「城嫂」方媛美出新高度！

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▲▼方媛保養祕訣。（圖／翻攝自方媛微博）

▲網友大讚方媛生完第二胎，變得更美了。（圖／翻攝自方媛微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「城嫂」方媛生完在4月生完第二胎快速甩肉，孩子滿月她就已經恢復窈窕身材，更沒提懷孕期間幾乎只有胖肚子，顏值依然高到破表！能一直維持完美狀態，除了勤運動，吃進嘴裡的食物更是講究，一起來看看她的美麗祕訣。

▲▼方媛保養祕訣。（圖／翻攝自方媛微博）

選擇低熱量食材

有關注方媛IG便會發現，她早已把運動當作生活的一部分，但由於她是天生水腫體質，食物會特別選擇低熱量，精緻食物會盡量避免，像是比起拉麵和烏龍麵，她會較為健康的冬粉。

▲▼方媛保養祕訣。（圖／翻攝自方媛微博）

自製美顏行氣茶

水腫更得要加強氣血循環，平時她有自製美顏茶的習慣，加入紅棗、桂圓幫助補氣行血，即便是瘦身依然擁有好氣色。作法則相當簡單，將桂圓、紅棗、枸杞、黑糖放入壺中，倒入熱水，悶半小時至1小時即可，她分享美顏茶可以滋補養身，對身體健康有很有幫助，甜甜的很好喝，愛美的女生不妨試試。

▲▼方媛保養祕訣。（圖／翻攝自方媛微博）

勤餵母乳

她不只一次在IG上分享餵母奶的經驗，四肢纖瘦的她奶量很足，產後餵母乳不只能加速子宮收縮，還能幫助消耗熱量，加上她運動和飲食的幫忙，難怪瘦得那麼快。

▲▼方媛保養祕訣。（圖／翻攝自方媛微博）

抗老提早開始

雖然年紀尚輕，但保養方面很注重抗老這塊，尤其是生完寶寶後，作息不規律，更容易老得快！她分享最近愛用嬌蘭的蘭花乳霜，即便是熬夜格梯也不怕有疲態，抹上乳霜搭配按摩手法，不僅能活絡肌膚，更能加速讓養分被肌膚好好吸收。

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關鍵字：

郭富城, 方媛, 瘦身, 飲食, 保養
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