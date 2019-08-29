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卡拉迪樂芬妮「半裸裝」宛如精靈！逆天長腿美翻　下秒崩壞網看傻

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▲Cara Delevingne。（圖／美聯社）

▲搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）出席新劇首映，半裸洋裝氣場超強大。（圖／美聯社）

記者鮑璿安／台北報導

搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）主演的全新美劇《狂歡節謀殺 Carnival Row》上映在即，近日她穿著 DAVID KOMA 早春洋裝出席首映會 ，眼神殺氣十足，而幾乎半裸的禮服也引起外界驚艷。

8月初才傳出與美國演員艾希莉班森（Ashley Benson）訂婚消息的她，一舉一動都成為外界焦點，然而卡拉迪樂芬妮依舊做自己，新劇中以精靈女孩身份與大家見面，獨特氣質讓粉絲著迷。

▲Cara Delevingne。（圖／美聯社）

▲Cara Delevingne。（圖／美聯社）

▲Cara Delevingne。（圖／美聯社）

▲卡拉迪樂芬妮換上半裸金屬感洋裝大秀帥氣性感。（圖／美聯社）

26日卡拉迪樂芬妮與劇中主角奧蘭多布魯，一同現身電視劇柏林首映，她梳起招牌俐落短髮，眉宇間流露強大氣場，在妝容上特別畫上了與洋裝相呼應的金屬亮片風格，搭配裸色唇妝，時而帥氣時而艷麗，頗有個人特色。

▲Cara Delevingne。（圖／美聯社）

▲Cara Delevingne。（圖／美聯社）

▲卡拉迪樂芬妮依舊不改搞怪本色，下秒直接崩壞。（圖／美聯社）

卡拉迪樂芬妮身穿 DAVID KOMA 2020早春洋裝，液態亮片材質完美包覆纖細的曲線。然而上方包緊緊，下方才是開大招，近乎全裸的裸膚透紗，令完美長腿一覽無遺，可以說是保守與性感兼具的禮服，呈現出卡拉率性魅力。當然卡拉依舊是正經不過三秒，氣勢擺拍之後，又為大家帶來了搞笑鬼臉，讓粉絲又驚又喜， 「果然很搞怪」、「超模氣場太強」、「能又帥又美的只有卡拉。」

★圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

超模, 卡拉迪樂芬妮, Cara Delevingne, 奧蘭多布魯, Orlando Bloom, 狂歡節謀殺, Carnival Row, DAVID KOMA
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