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闖禍的阿拉蕾回來了！ConverseＸ《機器娃娃》聯名服飾，現已開放預購

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編輯／Duke

日本會成為台灣人最愛去的國家之一，其原因絕對是品質好、品牌多以及眾多獨立支線，而Converse旗下的Converse Star Japan便是日本獨占的支線。最近，Converse Star Japan再度攜手漫畫家鳥山明打造聯名服飾，不過，這次不是以知名的《七龍珠》為主題，而是鳥山明的另一個創作《怪博士與機器娃娃》。

▲Converse Star Japan X 《怪博士與機器娃娃》。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲Converse Star Japan X《怪博士與機器娃娃》聯名服飾。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

此次的Converse Star Japan X《怪博士與機器娃娃》聯名服飾，將以漫畫主角「阿拉蕾」為主打，並於單品上注入圖案以及字樣的設計，像是系列中有一件長袖T-Shirt為正面印上Converse Star的字樣，而背後則是「阿拉蕾」的人物圖案以及英文名字。另外，該系列還推出運用「阿拉蕾」英文名字打造的帽款與襪子。

▲Converse Star Japan X 《怪博士與機器娃娃》。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲以漫畫主角「阿拉蕾」為主打，運用了圖案與字樣設計。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲Converse Star Japan X 《怪博士與機器娃娃》。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲Converse Star Japan X 《怪博士與機器娃娃》。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲圖案長袖T-Shirt共有黑、白2色，售價為日圓8,800元（約台幣2,640元）。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲Converse Star Japan X 《怪博士與機器娃娃》。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲打印長袖T-Shirt共有黑、白2色，售價為日圓7,800元（約台幣2,340元）。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲Converse Star Japan X 《怪博士與機器娃娃》。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

▲帽款共有黑、粉2色，售價為日圓5,800元（約台幣1,740元）、襪子共有黑、粉、白3色，售價為每雙日圓1,800元（約台幣540元）。（圖／翻攝自Converse Star Japan）

目前Converse Star Japan X《怪博士與機器娃娃》聯名服飾已經開放預購，而預計發售時間約在10月初，售價區間為日圓1,800元（約台幣540元）至日圓8,800元（約台幣2,640元），喜歡的朋友可以到Converse Star Japan官網預購哦！

此外，Converse Star Japan近日也與日本知名鞋店BILLY’S合作，帶來經典的Jack Purcell鞋款，其中，這雙所採用的材質為麂皮與燈心絨，並以豹紋作為聯名的重點，不過，目前該鞋款已經結束預購，所以有興趣的朋友，不妨請朋友或代購於日本尋找看看，售價為日圓11,000元（約台幣3,300元）。

▲Converse Star Japan X BILLY’S。（圖／翻攝自BILLY’S）▲Converse Star Japan X BILLY’S。（圖／翻攝自BILLY’S）

▲Converse Star Japan X BILLY’S Jack Purcell。（圖／翻攝自BILLY’S）

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關鍵字：

日本, ConverseStarJapan, 鳥山明, 七龍珠, 怪博士與機器娃娃, 阿拉蕾
fashion.net

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