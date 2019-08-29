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任容萱《女兒們的戀愛》招桃花有秘密　穿千元衣更襯出空靈氣質

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▲▼任容萱rather。（圖／rather提供）

▲誰說女明星的日常都穿精品華服？任容萱穿平價衫襯出自己的空靈氣質。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

任容萱跟著姊姊Selina的腳步加入陸綜《女兒們的戀愛》認識新朋友，「人工」補足日常生活中的桃花運！只見每集中，她都用簡單穿著襯出個人空靈氣質，每回一曬穿搭圖就讓網友們高高捧上天，不斷收穫美、美、美的好評，讓她樂得很。

▲▼ 。（圖／翻攝女兒們的戀愛微博）

▲任容萱跟隨姊姊Selina的腳步，在陸綜《女兒們的戀愛》中認識新朋友。（圖／翻攝女兒們的戀愛微博）

可別以為明星日常就是穿不盡的精品華服，任容萱在節目中幾乎都挺台灣平價女裝品牌rather，用簡約的性冷淡風格服裝，襯出自己的個人特色！先前，任容萱穿白色高領衫配圓點中長裙，倚在書牆邊看書，沒用過度複雜的單品，就用兩件式穿搭彰顯「文藝美少女」特質，讓各界好友都喊讚。

▲▼任容萱rather。（圖／rather提供）

▲▼任容萱rather。（圖／rather提供）

▲任容萱穿台灣品牌rather，件件單品小資女都買得起。上衣（NT$2,280）、中長裙（NT$3,980）。（圖／品牌提供）

旅行時的機場時尚也不可馬虎，任容萱一樣使出兩件式招數，一件海軍藍連身褲，搭配金屬色系的長板風衣外套，簡約有型，更被李國毅誇「目測180」，讓任容萱開心飛上天，留言回「高跟鞋丟了」，輕鬆Get名模大長腿比例。

▲▼任容萱rather。（圖／rather提供）

▲▼任容萱rather。（圖／rather提供）

▲任容萱穿海軍藍連身褲（NT$4,780），搭配金屬色系風衣（NT$4,380）。（圖／品牌提供）

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當然，想要遊走在甜與帥之間也型，日前一套粉色西裝配不規則裙襬的紗裙，讓任容萱穿出個人甜美特色，但又多了一絲俐落感。對於喜愛衝突美感的女生來說，這種搭配方式很可以偷學起來，下次想要招桃花時，依樣畫葫蘆，看能不能勾上一枚大帥哥啊～

▲▼任容萱rather。（圖／rather提供）

▲▼任容萱rather。（圖／rather提供）

▲任容萱穿粉色西裝外套（NT$5,680），內搭圖案上衣（NT$1,580），與不規則剪裁紗裙（NT$2,380）。（圖／品牌提供）

關鍵字：

rather, 女裝, 秋冬, FW19, 任容萱, 陸綜, 實境秀, 女兒們的戀愛
fashion.net

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