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近期值得入手的「黑魂球鞋」　Nike彈簧鞋超殺、菲董NMD Hu百搭

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編輯／Duke　圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE

黑鞋擁有不怕髒、耐看、低調的特性，而這也是最適合台灣天氣的顏色，其中，經過了上半年的鞋款發售後，近期Nike、Adidas、Converse、The North Face還有哪些值得入手的「黑魂」球鞋，下面帶各位一一介紹吧！

1.Nike ACG React Terra Gobe

這雙Nike ACG React Terra Gobe鞋款，採用了舒適的React中底，並搭配ACG系列的機能與風格打造而成，其中，外觀還以交錯的線條與「ALL CONDITIONS GEAR」字樣點綴，使鞋款的造型更加豐富，目前可於Nike官網與指定經銷商購買，定價為台幣4,900元。

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

2.Nike Shox TL

過去紅極一時的Nike Shox TL「彈簧鞋」，終於在今年跟著復古風潮重回市場，這雙以「黑魂」色調打造的Nike Shox TL，採用去年改良過後的Shox緩震科技使舒適度提升，而外型則是延續以往的狂野外型，目前可於Nike指定經銷商購買，定價為台幣5,400元。

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

3.Pharrell Williams x Adidas NMD Hu Trail

由菲董（Pharrell Williams ）設計的NMD Hu系列，一直以來都大受歡迎，這次帶來的「黑魂」NMD Hu Trail是以「Infinite Species」為主題打造，而鞋底科技同樣為全腳掌的Boost，預計將於9／13在Adidas官網與指定經銷商發售，台灣定價約在台幣8,200元至台幣9,000元。

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

4.Adidas Originals Ozweego

全新推出的Ozweego系列，以1990年代與2000年代早期的鞋款為基礎，並加入了全新設計與復古元素製成，其中，該鞋款主體材質選用網布搭配麂皮，而中底科技Adiprene+則與Yeezy 500相同，目前可於Adidas官網與指定經銷商購買，定價為台幣4,290元。

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

5.NEIGHBORHOOD X Converse Chuck Taylor 70

此次聯名中，NEIGHBORHOOD帶來以街頭、工裝以及機車文化為靈感的設計，將皮革與帆布材質用於Converse Chuck Taylor 70中，並且還用魔鬼氈襯托出NEIGHBORHOOD的硬派風格，目前可於SSENSE官網購買，售價為美金110元（約台幣3,400元）。

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

6.The North Face Velocity Knit Runners

知名機能品牌The North Face，每次推出的鞋款皆以功能與簡潔設計為主，而這雙採用襪套外型的鞋款，運用了防水的Gore-Tex材質，並搭配登山外底與XTRAFOAM緩震中底提升舒適度，喜好簡單設計的朋友千萬別錯過，目前可於Goldwin官網購買，定價為日圓20,520元 （約台幣6,150元）。

▲黑魂球鞋。（圖／翻攝自Goldwin、Adidas、Nike、Kith、SSENSE）

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關鍵字：

黑魂, 球鞋, Nike, Adidas, Converse, TheNorthFace, React, ACG, 彈簧鞋, 菲董, NMD, Boost, NEIGHBORHOOD, 襪套
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