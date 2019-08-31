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曖昧期必讀！男生「不喜歡妳」的4個表現　大方身體接觸最危險

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少曖昧期的女孩，都會思考同一個問題，就是對方是否對妳有感情，往往曖昧令人受盡委屈，現在就觀察以下4個舉動，看看他到底對妳有沒有意思，別再傻傻付出了。 

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

1. 永遠是妳主動找他

不論是訊息中或是約見面，主動的那一方總是用情至深，如果在曖昧時，每次開頭、結尾的都是妳，那麼很大程度代表他沒有用心在這段感情。哪怕對方很勉強的回話，看似聊了很久，也不代表對方有想要進一步的可能。或許只是不好意思拒絕妳，往往很多男生抱持著，「反正主動的是她，我沒差。」

2. 討論到確定感情的話題，就會逃避

享受曖昧的男女不在少數，很多人認為還沒在一起不需要負責，卻可以擁有情侶之間的快感，有何不可。所以女生在確認彼此感情時，也應該要觀察對方的態度，如果一而再的閃躲，那麼就代表他們根本沒有放心思在妳身上，也或是他等待的人根本不是妳。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

3. 大方身體接觸

很多女生會對於身體接觸感到模糊，難道對方約會時觸摸妳，就是喜歡的表現嗎？其實不然，真正對妳有意思的男生，絕對不好意思主動觸摸妳，而是小心呵護彼此的感情，連碰到妳一點都會覺得不妥，只會慢慢加速時而剎車，女孩只要試著互換一下身份，就能知道對方的想法了。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

4. 妳的一切他都不感興趣

兩人在認識初期，應該會積極的交流，渴望了解彼此的過去，迫切參與到妳的任何活動。如果在交談時，發現對方根本沒有想要了解妳，甚至對妳沒有任何的問題，那麼別再騙自己了，他對妳沒有興趣。

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關鍵字：

曖昧, 愛情, 戀愛, 渣男, 甘蔗男, 交往
fashion.net

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