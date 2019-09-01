蔡依林套長版帽T也能玩火辣　「手動」撩衣直逼大腿跟



▲蔡依林為GAP拍的新一季影片已釋出，只見天后不斷在鏡頭前熱舞催買氣。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

蔡依林自今年（2019）4月底成為美系快時尚品牌GAP大中華區代言人後，全力支持每一季的新品曝光，在早秋系列即將上架的此刻，又釋出一支全新宣傳大片，只見她穿GAP最具代表性的丹寧服裝，用Tone on Tone的穿搭，在鏡頭前不斷熱舞，實在是卯足全力為買氣開催。

▲蔡依林穿全套丹寧，展現率性風格。（圖／品牌提供）



天后為買氣開催可不只熱舞這招而已，也很懂得撩人，單穿長板紅色Logo帽T，還「手動」拉起衣襬，讓大腿根部露出來，危險尺度直逼私密地帶，輕鬆讓秋冬帽T一秒變成性感下衣失蹤風格。真的不愧是亞洲時尚天后！

▲蔡依林穿長版帽T，「手動」打造下衣失蹤風格，超火辣。（圖／品牌提供）



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蔡依林一口氣為了秋冬系列拍攝8套造型，除了有「手動」下衣失蹤造型，讓人看了秒流鼻血之外，穿上白色長版Logo衫，也自動拉成單肩Style，露出香肩用性感模樣視人。雖然，GAP是休閒取向，但透過天后的新穿法來詮釋，女性們也能多多學學，加入創意讓自己的休閒造型也能成為「惹火桃花裝」。

▲蔡依林8套穿搭提案，穿出簡約有型的風格，每一套都值得女孩們學習。（圖／品牌提供）