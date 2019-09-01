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謝金燕辣腿纏LV包　眼睛該看哪？

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▲▼ 謝金燕LV 。（圖／翻攝謝金燕IG,LV官網）

▲謝金燕長腿纏著LV Twist包，讓人不知眼睛該放哪。（圖／翻攝jeanniehsieh IG）

記者陳雅韻／台北報導

「姐姐」謝金燕以修長美腿著稱，這回她曬玉腿的方式超特別，竟是纏上LV（Louis Vuitton，路易威登）的Twist包，讓人不知該看名牌包還是她的辣腿，她直接標註「姐的竹竿腿」，讓網友看包之餘，幾乎一面倒跪求美腿養成術。

▲▼ 謝金燕LV 。（圖／翻攝謝金燕IG,LV官網）

▲謝金燕背LV白色款Twist包，109,000元。（圖／翻攝jeanniehsieh IG）

白色LV Twist包是謝金燕的心頭好，她曾po出背此款包的穿搭照，此次將包的肩背鍊帶直接纏在腿上，超級吸睛。楊丞琳、舒淇等一票女星都是此包款的擁護者。

▲▼ 謝金燕LV 。（圖／翻攝謝金燕IG,LV官網）

▲楊丞琳也擁有LV Twist包。（圖／品牌提供）

誕生於2015年的Twist包，是創意總監Nicolas Ghesquiere執掌LV之後的作品，其名稱來自於包包的旋扣，關上是LV字樣，轉開外層的L重疊在V字上，即能開啟掀蓋，配上細長的滑動式鍊帶可作肩背或斜背，每季都有新拼接圖案、新顏色供選擇，謝金燕的包款為經典Epi皮革打造的素色款。

▲▼ 謝金燕LV 。（圖／翻攝謝金燕IG,LV官網）▲▼ 謝金燕LV 。（圖／翻攝謝金燕IG,LV官網）

▲將Epi皮革與貼片混搭的Twist MM包（左）129,000元，粉色Epi皮革Twist MM包119,000元。（圖／翻攝LV官網）

關鍵字：

謝金燕, 姐姐, LV, 路易威登, Louis Vuitton
fashion.net

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