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紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台搶先看！超美唇膏、指彩想收藏

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▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲令人期待已久的「紅底鞋」彩妝將於9/16於東區百貨開幕。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

縱橫時尚圈的傳奇「紅底鞋」Christian Louboutin自2014年推出指彩系列正式進軍美容彩妝領域後，其彩妝系列就跟「紅底鞋」一樣，成為眾多女生心中的夢幻逸品，堪稱頂級精品彩妝代表。先前就曾宣布將於9月中登台，引起美妝控們殷殷期盼，如今更正式公開第一波登台商品，共引進唇彩、眼彩和甲彩3大系列，快一起來搶先看！

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲紅底鞋唇膏的精緻外型，是許多女生心中的夢幻品。（圖／品牌提供）

以前衛藝術感和精緻設計聞名的Christian Louboutin Beauty，全台首間旗艦店將於9月16日在台北忠孝SOGO登場，產品以臉部彩妝及指甲油為主線，此次登台將帶來品牌首款美妝產品－指彩系列和人氣最高的唇膏、眼影，從產品包裝設計到妝感，全都延伸紅底高跟鞋的精神，就是要用唇膏、指甲油「抹上令女人充滿自信、性感的紅。」

Christian Louboutin Beauty唇妝系列

唇妝系列共引進唇膏、唇蜜和唇油三款產品，都有著猶如藝術品般精緻的包裝設計，像是皇冠般閃耀的旋蓋上繫有一條絲綢緞帶，讓唇彩搖身一變成為精品項鍊。

而三款唇彩中，擁有黑管、金管之分，且有3種不同質地的唇膏最為吸睛，包含極致霧感的絲絨啞光、半霧半光的柔滑緞光和水潤透光的清透薄紗，外殼管身更呼應內裡質地不同，而有霧感、鏡面和水波刻紋之分，但不論何種質地都非常滑順好塗抹，更是一抹顯色。

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Christina Louboutin Beauty 唇膏，NT$3,350。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Christina Louboutin Beauty 唇蜜，NT$3,150。（圖／品牌提供）

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Christina Louboutin Beauty 唇油，NT$2,550。（圖／品牌提供）

Christian Louboutin Beauty眼妝系列

眼影分為霧啞光Matte、金屬光Matallic兩大系列，各系列約有6色，質地為少見的液態眼影，瓶蓋接連著細小刷頭，方便塗抹上色且持久顯色，搭配特殊速乾配方，可快速成膜持色，乾燥後會呈現類粉狀細密質地。但想要暈染妝感也別怕，塗抹後儘快暈染推開即可。

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Christina Louboutin Beauty眼影，NT$1,900。（圖／品牌提供）

Christian Louboutin Beauty指甲油系列

身為Christian Louboutin Beauty首款商品的指甲油當然沒有缺席，分為裸色系The Nudes、亮色系The Pops、暗色系The Noirs等三大系列，各系列約有8～10色。運用特殊速乾配方，塗後不怕沾染，且色彩飽滿，輕輕一層即可呈現飽和透亮光澤。

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Christina Louboutin Beauty指甲油，NT$1,900。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

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關鍵字：

紅底鞋, 紅底鞋彩妝, Christian Louboutin, 登台, 上市, 旗艦店, 唇膏, 指甲油, 眼影
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