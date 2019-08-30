fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒彩妝首位變性模特兒誕生！完美五官飽受霸凌　她嘆：終於不再流淚

> >

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

▲CHANEL BEAUTY香奈兒彩妝首次請來變性模特兒出鏡廣告。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

記者鮑璿安／台北報導

隨著性別多元化發展，不少品牌都開始接納跨性別議題，先前知名內衣品牌維多利亞的秘密（VICTORIA SECRET）宣佈錄用跨性別模特兒備受好評，如今CHANEL BEAUTY香奈兒彩妝也首次邀請變性模特兒Teddy Quinlivan（泰迪奎利文）參與廣告拍攝，無疑是品牌史上的重要里程碑。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

▲Teddy Quinlivan（泰迪奎利文）從16歲變性，一路頗受時尚品牌喜愛。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

來自馬薩諸塞州波士頓的模特兒Teddy Quinlivan（泰迪奎利文），身高180cm，擁有傲人身材，然而她自16歲就透過手術變性，坦言在學校就受到欺負和威脅，卻在變性之後受到不少時尚品牌喜愛。並且於2017年開始以跨性別身份登上時裝周舞台，甚至一躍而上Vogue雜誌封面，一切歸功於大膽做自我的勇氣。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

▲泰迪奎利文發文鼓勵大家不要放棄戰鬥。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

而今事實證明，泰迪奎利文的努力獲得亮眼成績，27日她於個人IG上傳了與CHANEL BEAUTY合作的影片，畫面中五官深邃的她，擦起香奈兒口紅，並且自信對著鏡頭微笑，完美展現屬於自己的個人特色。她也在貼文中提到，「我們不再因為悲傷流淚，而是在勝利時喜極而泣，我們都需要繼續戰鬥，讓跨性別者登上全球舞台。」藉此以親身經歷鼓舞其他LGBTQ同伴，也代表未來會看到更多品牌重視性別議題。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Teddy Quinlivan, CHANEL BEAUTY, 香奈兒, 跨性別, 模特兒, 超模
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

Angelababy廣告花絮照曝光！深V禮服秀身材「比精修圖還美」

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

史努比 x肌研復古又可愛　讓妳邊保養邊看漫畫

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

ET Fashion

推薦閱讀

小心別惹他們！脾氣差又愛生氣的4大星座　第一名是公認火爆王

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一

荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同

神準！從6個「唇膏形狀」看出你的個性　彎曲型充滿野心、三角型天生有魅力 5部最新韓劇馬上追一波！任時完、李棟旭主演《他人即是地獄》準備開播 IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找 白飯、麵包根本就是腹部贅肉兇手　營養師分享最強飲食法甩開萬年小肚肚 日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖 威尼斯／史嘉蕾喬韓森巨星光芒盡失　紅禮服隱沒在紅毯中，只剩腿 管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面