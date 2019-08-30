香奈兒彩妝首位變性模特兒誕生！完美五官飽受霸凌　她嘆：終於不再流淚

▲CHANEL BEAUTY香奈兒彩妝首次請來變性模特兒出鏡廣告。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

記者鮑璿安／台北報導

隨著性別多元化發展，不少品牌都開始接納跨性別議題，先前知名內衣品牌維多利亞的秘密（VICTORIA SECRET）宣佈錄用跨性別模特兒備受好評，如今CHANEL BEAUTY香奈兒彩妝也首次邀請變性模特兒Teddy Quinlivan（泰迪奎利文）參與廣告拍攝，無疑是品牌史上的重要里程碑。

▲Teddy Quinlivan（泰迪奎利文）從16歲變性，一路頗受時尚品牌喜愛。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

來自馬薩諸塞州波士頓的模特兒Teddy Quinlivan（泰迪奎利文），身高180cm，擁有傲人身材，然而她自16歲就透過手術變性，坦言在學校就受到欺負和威脅，卻在變性之後受到不少時尚品牌喜愛。並且於2017年開始以跨性別身份登上時裝周舞台，甚至一躍而上Vogue雜誌封面，一切歸功於大膽做自我的勇氣。

▲泰迪奎利文發文鼓勵大家不要放棄戰鬥。（圖／翻攝自IG＠teddy_quinlivan）

而今事實證明，泰迪奎利文的努力獲得亮眼成績，27日她於個人IG上傳了與CHANEL BEAUTY合作的影片，畫面中五官深邃的她，擦起香奈兒口紅，並且自信對著鏡頭微笑，完美展現屬於自己的個人特色。她也在貼文中提到，「我們不再因為悲傷流淚，而是在勝利時喜極而泣，我們都需要繼續戰鬥，讓跨性別者登上全球舞台。」藉此以親身經歷鼓舞其他LGBTQ同伴，也代表未來會看到更多品牌重視性別議題。

在 Instagram 查看這則貼文 Theodora Quinlivan（@teddy_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 9:20 張貼

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