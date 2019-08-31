▲奧莉薇亞巴勒莫以休閒的綠色毛衣搭配伯爵Limelight Gala孔雀石面盤珠寶錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶錶僅限隆重場合？身為時尚指標的紐約名媛奧莉薇亞巴勒莫（Olivia Palermo）親身示範，穿上綠色毛衣搭配伯爵（PIAGET）最新Limelight Gala孔雀石頂級珠寶鑽石腕錶，毫無違和感，反而為休閒look增添時髦味道，顛覆大眾對華麗珠寶錶的既定印象。

▲伯爵Limelight Gala 系列孔雀石錶盤頂級珠寶鑽石腕錶，2,640,000元。

伯爵全新Limelight Gala孔雀石頂級珠寶鑽石腕錶，巧妙結合品牌5項招牌特色，包括黃金工藝、寶石錶盤、不對稱美學、明艷色澤與鑲嵌細節，因為面盤採用近期最流行色調綠色的孔雀石，鑲嵌美鑽的錶圈延伸出兩道弧線連接金質錶帶，上面獨特的紋理是手工雕鑿而成，正是伯爵著名的金工技術「宮廷式雕刻」，讓整只錶更顯華美。

▲伯爵著名的金工技術「宮廷式雕刻」，手工雕鑿紋路呈現華美錶帶。

積家（Jaeger-LeCoultre）新款Dazzling Rendez-Vous Night & Day閃耀約會系列日夜顯示腕錶，同樣是休閒與正式場合兩相宜的珠寶錶，日夜顯示以6時位置的星辰盤呈現，饒富詩意，大陸女星倪妮日前登上威尼斯國際電影節開幕紅毯，即戴此款珠寶錶上陣。

▲倪妮（左）佩戴積家Dazzling Rendez-Vous Night & Day閃耀約會系列日夜顯示腕錶，1,470,000元。（圖／積家提供）