威尼斯／史嘉蕾喬韓森巨星光芒盡失　紅禮服隱沒在紅毯中，只剩腿

▲「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森穿紅禮服現身紅毯，整個人宛如隱身。（圖／路透）



記者張妤瑄／綜合報導

第76屆威尼斯影展現正舉行中，全球影壇重量級巨星全都飛往水都共襄盛舉，其中以「漫威系列」電影「黑寡婦」一角走紅的34歲女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），也到當地宣傳新片《婚姻故事》（Marriage Story），不過可惜的是身材很好的「黑寡婦」此次衣Q失誤，一襲紅禮服在紅毯上只能看到一條腿，巨星光芒頓失！

▲紅毯上只能看見史嘉蕾喬韓森的美腿和辣背。（圖／路透）



在紅地毯的襯托之下，少有女明星選擇整件紅色的禮服，就是怕整個人隱沒在紅地毯中，史嘉蕾喬韓森此次穿著CELINE特別訂製的紅色戰袍，也許是想為新片沾沾喜氣，沒想到一切在她踏上紅毯時，完全發生悲劇。

原來是，這件低胸的紅色亮面禮服，真的讓史嘉蕾喬韓森消失在紅毯上，要不是單腿開衩的剪裁，讓她把一條腿伸出來強化性感度，真的會像阿飄一般默默從紅毯上飄走。

▲史嘉蕾喬韓森衣Q一向不錯，此次在國際紅毯上真的滑鐵盧。（圖／路透）



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相較來說，史嘉蕾喬韓森出席《婚姻故事》記者會時，穿了MICHAEL KORS 2020早春系列的寬鬆褲裝，露出平坦的腹肌，還更有看頭。雖然是愜意風格的休閒穿搭，但至少比成為「保護色」，默默飄過紅毯來的強多了！

▲史嘉蕾喬韓森出席記者會時，雖然穿得輕鬆，但至少還能「被看見」。（圖／達志影像）



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