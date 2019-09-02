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年齡不是問題！最愛談姊弟戀星座女TOP3，第1名準到爆炸

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▲▼愛談姊弟戀星座女top3。（圖／翻攝自FB、IG）

▲處女座的蕭亞軒身體狀況欠佳沉寂歌壇，姊弟戀方面倒是很積極。（圖／翻攝自蕭亞軒FB）

編輯/ Lily

身邊單身好久的朋友，近來被蕭亞軒官宣交往的消息鼓舞，心裡盤算或許往嫩弟界發展，感情又會成為一條活路。你看賈靜雯、修杰楷不就是個成功例子，克服年齡差距，無懼外人眼光，不就是成功姊弟戀範例。或許你會說這世界只有一個賈靜雯，但以下這3個星座女，不只愛談姊弟戀，而且能談得穩定又甜蜜。

▲▼愛談姊弟戀星座女top3。（圖／翻攝自FB、IG）

▲賈修夫妻就是演藝圈內很好的姊弟戀模範。（圖／翻攝自賈靜雯FB）

1.處女座

處女座隨著年紀的增長，原本的龜毛會轉化為溫柔貼心，很懂得照顧體貼另一半。充滿母性的她們，常常容易吸引比自己年紀小的男生。也可以說她們懂得包容南風偶爾的小任性，必要時後又很會幫對方做面子，靜靜的等待他們懂事。

2.雙子座

雙子女一談起戀愛總沒有規則可循，同樣的對象或是一樣的模式總難吸引她們的注意，內心深處總想交個弟弟，享受一下特別的戀愛。很容易和別人打成一片的她們，即便是和年紀小的異性也不會有隔閡，保持年輕的心又喜歡吸收新資訊，

3.巨蟹座

巨蟹女談戀愛就愛找歸屬感，她們很渴望組成自己的家庭，為了圓夢有時會對愛情也不切實際的幻想，她談戀愛是交心，而不是金錢的堆砌。所以敢衝又有滿滿愛的弟弟就很容易走進她的心。她很享受擔任姊姊的角色，把對方打理得很好就是她的心願，為了所愛付出就不怕累。

▲▼愛談姊弟戀星座女top3。（圖／翻攝自FB、IG）

▲▼愛談姊弟戀星座女top3。（圖／翻攝自FB、IG）

▲具惠善和宋慧喬同為天蠍，姊弟戀婚姻不約而同都離婚收場。（圖／翻攝自具惠善、宋慧喬IG）

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關鍵字：

星座, 姊弟戀
fashion.net

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