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歐米茄超輕量錶誕生　55公克助運動員好表現

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▲▼ OMEGA 。（圖／品牌提供）

▲海馬Aqua Terra「超輕」腕錶1,589,900元，目前預計於2020年初到貨。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

運動員為求比賽順暢，通常不會戴腕錶上陣，歐米茄（OMEGA）決定傾聽運動員的真實心聲，邀品牌高爾夫球形象大使麥克羅伊（Rory Mcllroy）參與設計，推出以伽瑪鈦金屬的合金打造錶殼、底蓋與錶冠的海馬Aqua Terra「超輕」腕錶，重量僅55公克！

▲▼ OMEGA 。（圖／品牌提供）▲▼ OMEGA 。（圖／品牌提供）

▲歐米茄高爾夫球形象大使麥克羅伊（左）協助研發海馬超輕腕錶，此為藍色指針款。

歐米茄運用獲航太業青睞的伽瑪鈦金屬合金，特色是比鈦金屬更加堅硬與輕盈，讓錶殼「瘦身成功」，面盤也跟著減重，使用更少材料但不影響外觀的材料製作；更大突破是首度裝載鈦金屬同軸擒縱手動上鍊機芯，所有橋板與基板均以瓷化鈦金屬打造，具展現獨特深灰色澤，同時具輕盈、減少零件摩擦與高抗磁力的優異特色。

▲▼ OMEGA 。（圖／品牌提供）▲▼ OMEGA 。（圖／品牌提供）

▲歐米茄Aqua Terra超輕腕錶的錶冠可收入錶殼內（左），裝載品牌首款鈦金屬機芯。

海馬Aqua Terra「超輕」腕錶另一創舉為伸縮錶冠設計，當選手上場比賽不使用錶冠時，可將錶冠收入錶殼內，讓運動員進行手部動作時不會受到干擾，種種創新當然身價不凡，目前定價約1,589,900元，預計明年初上市，共有紅色、綠色或藍色款式。

▲▼ OMEGA 。（圖／品牌提供）

▲泰格豪雅Aquaracer Calibre 5鈦金屬腕錶。（圖／翻攝TAG Heuer官網）

若想尋求較易入手的輕盈運動錶，泰格豪雅（TAG Heuer）同樣依運動員需求，推出不少鈦金屬或碳纖維材質的錶款，非鍊帶款式重量約在100公克內，讓運動時佩戴不會有負擔。

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, 運動錶
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