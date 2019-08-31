最帥New Balance X thisisneverthat秋冬系列已開賣　美製M997會是下一個潮流

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曾於今年春夏打造「Physical Fitness Uniform（PFU）」聯名企劃的thisisneverthat與New Balance（NB），這回再度聯手帶來「PFU II」秋冬系列，其中，此次的主題是以美軍訓練服為創作靈感，企圖延續上一季的經典運動服設計。

▲thisisneverthat X New Balance「PFU II」秋冬系列。（圖／翻攝自thisisneverthat）

此次的thisisneverthat X New Balance「PFU II」秋冬系列，除了外套、長褲、毛帽、手套使用了保暖的Fleece（抓毛絨）材質以外，其餘的長袖T-Shirt、襪子等單品皆以純棉打造，而色調與上一季相同，使用黑、白、灰、卡其、軍綠。另外，每件單品都有用螢光綠的文字來標示型號、尺寸、材質等細節。

▲使用保暖Fleece的外套、長褲、毛帽、手套。（圖／翻攝自thisisneverthat）

▲注入雙方Logo的長袖T-Shirt。（圖／翻攝自thisisneverthat）

除此之外，雙方不僅帶來聯名服飾，其實還會發售一雙美製的M997鞋款，其中，整雙鞋的色調以卡其、黑、灰等3色呈現，材質則是運用麂皮、網布、皮革提升質感，而中底結合了ENCAP與C-CAP的緩震科技，預期會是一雙舒適、好搭配的鞋款。

▲色調以卡其、黑、灰呈現的美製M997。（圖／翻攝自thisisneverthat）

目前thisisneverthat X New Balance「PFU II」秋冬系列已於8／30正式開賣，喜歡的朋友可於thisisneverthat首爾門市、官網以及南韓New Balance官網購得，售價區間在美金15元（約台幣465元）至美金185元（約台幣3,735元）不等，不過，目前官網僅販售聯名服飾，還未上架M997鞋款，所以想購買聯名鞋款的朋友，可能要再等等囉！

此外，美式工裝品牌Engineered Garments與New Balance共同打造的995 V5聯名鞋款，經過首波發售後，即將於9月迎來全球發售，而該系列是以皮革、網布、鱷魚壓紋打造，並推出黑、灰、藍等3色。該系列預計在9／7在全球各大指定專賣店發售，不過，台灣目前沒有上市的消息，所以相關資訊還有待日後確認。

▲Engineered Garments X New Balance 995 V5。（圖／翻攝自New Balance）

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