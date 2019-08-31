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運動也能很奢華！Saint Laurent「Rive Droite」推出高端網球拍、瑜珈墊

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編輯／Duke

時尚結合生活小物已經是近年的趨勢，像是先前LV（Louis Vuitton）推出的桌球拍、排球、Chanel的奢華籃球等。最近Saint Laurent推出的支線Rive Droite也加入了生活小物的行列，而販賣的商品有網球拍、網球、瑜珈墊等運動用品。

▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）

▲LV推出的桌球拍、排球。（圖／翻攝自LV）

▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）

▲帶有鍊條的Chanel籃球。（圖／翻攝自Chanel）

由Saint Laurent旗下支線Rive Droite推出的網球拍與網球，是聯手知名運動品牌Wilson共同推出，而網球拍是以黑白棋盤格呈現，而手把處與球拍套皆印有Saint Laurent的字樣；網球則是採用純白色調，並於正面印有雙方的Logo。網球拍售價為英鎊430元（約台幣16,800元）、網球售價為英鎊60元（約台幣2,350元）。

▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）

▲設計採用黑白棋盤格。（圖／翻攝自Saint Laurent）

▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）

▲手把上印有Saint Laurent字樣。（圖／翻攝自Saint Laurent）

▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）

▲純白色調的網球。（圖／翻攝自Saint Laurent）

另外，瑜珈墊是與義大利運動品牌No Ka’Oi合作，帶來了2款不同造型的設計，分別為豹紋與全黑主題，其中，2款皆是以聚氨酯製成，並於左下角製入Saint Laurent的標籤。豹紋瑜珈墊售價為英鎊300元（約台幣11,700元）、售價為英鎊285元（約台幣11,120元）。

▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）▲Saint Laurent Rive Droite。（圖／翻攝自Saint Laurent、LV、Chanel）

▲豹紋、全黑設計的瑜珈墊。（圖／翻攝自Saint Laurent）

目前Saint Laurent X Wilson網球拍與網球已於Saint Laurent官網開放預購，其中，因瑜珈墊屬於支線Rive Droite的商品，而實體店面只有法國巴黎與美國洛杉磯有販售，所以想要的朋友，可能需要透過代購或是友人購得囉！

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關鍵字：

時尚, 生活小物, LV, Chanel, SaintLaurent, RiveDroite, 網球, 瑜珈墊, Wilson, NoKaOi
fashion.net

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