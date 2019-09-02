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小資女入手精品包不想撞款看這篇　日妞近期最愛的兩款手袋，高端有品味

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編輯／JJ　圖／翻攝自WEAR、IG@jilsander、Acne Studios

2019年火紅的精品包款非常多，像是近期燒翻IG的Bottega Veneta雲朵包、名模必備Fendi Baguette，或是Dior經典的馬鞍包、Jacquemus的超迷你包，在各國的時尚潮人身上都經常出現，不過除了這些大勢包款，最近日妞們還非常瘋迷這兩款包！雖然在台灣的知名度還不算太高，但卻已經一包難求了！

＃Acne Studios Tote Bag系列

Acne Studios這兩年來在時尚圈還算火紅，尤其是招牌的小方臉笑臉大家肯定都見過，雖然自從爆款的圍巾熱潮過後，品牌討論度就稍為降低了，但一直以來仍有許多死忠客戶。

▲日妞包包。（圖／Acne studios、jil sander）

Acne Studios品項很多，但是從配件類入手精品是最能提升個人品味的，今年Acne Studios 推出的 Tote Bag又重新燃起了搶購風潮，尤其是在日妞、韓妞之間，現在已經一顆難求了。

Acne Studios Tote Bag系列設計十分簡約，總共有大小兩款，春夏時已經推出過，而秋冬新色是下面這兩款，有黑色與卡其＆粉色配色款，特別是卡其色，乍看之下有點像牛皮紙的顏色，非常有質感，與舒服的粉色搭配十分適合少女，是最搶手的款式，這系列托特包都是可以正、反兩用的，不過把內袋部分背在外頭更有特色！

▲日妞包包。（圖／Acne studios、jil sander）

▲定價390、320歐元。

＃Jil Sander TANGLE系列

以簡約設計著稱的時尚品牌Jil Sander 一直以來都保持著高端，產品從不落世俗，雖然價格上也相當昂貴，但是入手他們家的手袋是絕不讓人後悔的，許多日妞小資女孩認真存個兩、三個月也能負擔得起！非常值得投資。

▲日妞包包。（圖／Acne studios、jil sander）

▲TANGLE SM 定價550歐元、TANGLE MD 定價790歐元。

Jil Sander 的這款TANGLE BAG系列最特別、細節之處在於背袋的扭結設計，纏繞得很精緻，不簡單卻也不過於繁複，在扭結的點綴下更顯得品味獨到。

▲日妞包包。（圖／Acne studios、jil sander）

而且這種長方形包身近期相當受歡迎，像是巴黎世家、Burberry等許多品牌都有推出類似的款式，這系列TANGLE BAG也有兩種大小，小的背起來相當可愛，另外即使是嬌小女生也能背大的款式，非常時髦。

▲日妞包包。（圖／Acne studios、jil sander）

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關鍵字：

潮流, 穿搭, 包包, 日妞, 精品, 小包, acne studios, jil sander
fashion.net

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