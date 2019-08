陳珊妮套BALMAIN小洋裝大解放　深V開到腰還加碼露大長腿

▲陳珊妮難得辣翻,深V快到腰,還露大長腿。(影/記者張妤瑄攝)



記者張妤瑄/台北報導

陳珊妮今(8/30)穿法國精品BALMAIN蓊綠色短洋裝出席複合式精品店MONOSHIN秋冬發表會,平常給人嚴肅形象的她,卻自己看中這件絲絨材質的深V短裙。她透露日常穿黑衣服居多,因為「很討厭想要如何穿搭」,黑色可以很快出門,但綠色是少數她身上會有的顏色,「因為很顯白」!

▲陳珊妮穿BALMAIN深V小洋裝出席MINOSHIN秋冬發表會。(圖/記者湯興漢攝)



極少穿上短裙的陳珊妮,因個子高、腿長,怕套上短裙會太顯眼,非常少在日常穿上性感小短裙,今天難得解放大長腿,還踩上厚底高跟鞋。對於胸前幾乎開到腰的大尺度造型,她不在意地說:「黏起來就好啦!我不喜歡費勁把胸型拖得很高那種,看起來太不自然,如果很自然的我就覺得OK。」

陳珊妮開示,一定要穿得自然、舒服自在,才有可能把衣服穿得好看,如果為了套上緊身的禮服,不吃東西絕對做不到,「自在才能穿出自己的神采」。

▲陳珊妮著洋裝(NT$68,600)、JIMMY CHOO高跟鞋(NT$35,800)、Xte Cerchio耳環(NT$18,100)。(圖/記者湯興漢攝)



MINOSHIN秋冬主打法國品牌BALMAIN、紐約品牌Theory與HELMUT LANG的服裝,前者一直以華麗風格取勝,早秋系列以東西文化交融為主題,寬闊的肩線、倒三角領、凸顯腰部的線條,凸顯「反叛」風格,給人強悍、堅毅卻有濃厚性感女人味的感覺。

▲陳珊妮著BALMAIN鈕釦繫帶粉色開襟大衣(NT$137,300)、高腰大喇叭褲(NT$59,100)、Tani Sophia垂飾造型項鍊(NT$6,300)、Tani Olivia方形水鑽項鍊(NT$16,900)、Tani珍珠釦環造型項鍊(NT$7,900)。(圖/MINOSHIN提供)



Theory則推出許多秋天色系如酒紅色的成套西裝,用簡約風格帶出俐落線條美感;HELMUT LANG則用「透視」單品,遊走在街頭間,男女都能從中找到個性色彩,主打中性風格。

▲(依序)Theory酒紅色西裝外套(NT$27,300);HELMUT LANG簡約中性街頭風秋冬系列男女裝。(圖/MINOSHIN提供)



另外,法國皮件品牌Moreau則推出台灣限定款標語托特包,舉例如「WORK HARD SO YOU CAN SHOP HARDER」(努力工作更能盡情地買)等,可愛又俏皮。

▲(依序為)Moreau台灣限定包款,笑臉(NT$116,600)、彩虹(NT$104,600)、標語(NT$85,600)。(圖/MINOSHIN提供)