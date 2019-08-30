陳珊妮套BALMAIN小洋裝大解放　深V開到腰還加碼露大長腿



▲陳珊妮難得辣翻，深V快到腰，還露大長腿。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

陳珊妮今（8／30）穿法國精品BALMAIN蓊綠色短洋裝出席複合式精品店MONOSHIN秋冬發表會，平常給人嚴肅形象的她，卻自己看中這件絲絨材質的深V短裙。她透露日常穿黑衣服居多，因為「很討厭想要如何穿搭」，黑色可以很快出門，但綠色是少數她身上會有的顏色，「因為很顯白」！

▲陳珊妮穿BALMAIN深V小洋裝出席MINOSHIN秋冬發表會。（圖／記者湯興漢攝）



極少穿上短裙的陳珊妮，因個子高、腿長，怕套上短裙會太顯眼，非常少在日常穿上性感小短裙，今天難得解放大長腿，還踩上厚底高跟鞋。對於胸前幾乎開到腰的大尺度造型，她不在意地說：「黏起來就好啦！我不喜歡費勁把胸型拖得很高那種，看起來太不自然，如果很自然的我就覺得OK。」

陳珊妮開示，一定要穿得自然、舒服自在，才有可能把衣服穿得好看，如果為了套上緊身的禮服，不吃東西絕對做不到，「自在才能穿出自己的神采」。

▲陳珊妮著洋裝（NT$68,600）、JIMMY CHOO高跟鞋（NT$35,800）、Xte Cerchio耳環（NT$18,100）。（圖／記者湯興漢攝）



MINOSHIN秋冬主打法國品牌BALMAIN、紐約品牌Theory與HELMUT LANG的服裝，前者一直以華麗風格取勝，早秋系列以東西文化交融為主題，寬闊的肩線、倒三角領、凸顯腰部的線條，凸顯「反叛」風格，給人強悍、堅毅卻有濃厚性感女人味的感覺。

▲陳珊妮著BALMAIN鈕釦繫帶粉色開襟大衣（NT$137,300）、高腰大喇叭褲（NT$59,100）、Tani Sophia垂飾造型項鍊（NT$6,300）、Tani Olivia方形水鑽項鍊（NT$16,900）、Tani珍珠釦環造型項鍊（NT$7,900）。（圖／MINOSHIN提供）



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Theory則推出許多秋天色系如酒紅色的成套西裝，用簡約風格帶出俐落線條美感；HELMUT LANG則用「透視」單品，遊走在街頭間，男女都能從中找到個性色彩，主打中性風格。

▲（依序）Theory酒紅色西裝外套（NT$27,300）；HELMUT LANG簡約中性街頭風秋冬系列男女裝。（圖／MINOSHIN提供）



另外，法國皮件品牌Moreau則推出台灣限定款標語托特包，舉例如「WORK HARD SO YOU CAN SHOP HARDER」（努力工作更能盡情地買）等，可愛又俏皮。

▲（依序為）Moreau台灣限定包款，笑臉（NT$116,600）、彩虹（NT$104,600）、標語（NT$85,600）。（圖／MINOSHIN提供）

