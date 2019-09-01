喜歡就要說出來！藏不住愛意的3大星座　牡羊直來直往憋不住

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

你身邊有沒有這種人？一旦喜歡上一個人，絕不會怕不好意思而藏著搞暗戀，而是大大方方表態，不隱藏愛意，甚至大張旗鼓直球出擊！喜歡就要說出來的他們，很有可能就是下面這3個星座。

▲牡羊座什麼事都喜歡直來直往，感情也是。

牡羊座



牡羊座是表裡如一的典型代表，一根腸子通到底的他們不論什麼事都喜歡直來直往，心中想什麼，嘴巴就會如實的傳達出來。所以當牡羊座喜歡上一個人，他們通常不搞暗戀這套，因為憋在心裡可是會把牡羊給憋壞了，對他們來說，喜歡人又不是什麼見不得人的事情，何不直接說出來？說出來反而更有機會去追愛。

▲獅子座喜歡將對方標上自己的印記，防止被別人覬覦。

獅子座



喜歡處於領導地位的獅子座，一定認定了自己的心上人，就會霸氣的將對方有所一切都標上自己的印記，就像是標註自己領地一般，防止被其他人覬覦的可能，而且對於感情上喜歡全心全意投注的獅子來說，既然愛上了，直接地表現出來，也是在跟周遭所有人宣布，這個人將是他們的全世界。

▲射手座認為直接表達喜歡，能幫助戀愛進度加快。

射手座



為人大方又無拘無束的射手座，在面對感情時也是如此，若想要求他們明明喜歡對方，卻又要小心翼翼藏起來不說，根本辦不到。對他們來說，不管你喜不喜歡我，反正我是愛上你了，就得讓你知道，加上天生熱情、樂觀又坦率的個性，他們會覺得開誠佈公說出來，說不定還會讓戀愛進度加快呢！

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