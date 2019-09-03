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誰說破萬聯名款才夠潮？小鬼這5雙球鞋才是真的平價又百搭

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART

出道多年的小鬼（黃鴻升），除了擁有主持人的身份，同時他也是潮牌AES的主理人，然而，身為主理人的他也深受球鞋文化的影響，進而收藏了許多厲害的聯名款，不過，因為小鬼的穿搭風格多變，因此他非常喜愛運用平價球鞋來搭配，所以今天就要帶大家介紹，小鬼著用的平價球鞋有哪些？

1.Converse Chuck Taylor 70 Hi

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

除了One Star系列以外，這雙Converse Chuck Taylor 70 Hi是小鬼平時最喜歡著用的平價鞋款，其中，該鞋款擁有舒適的腳感以及亮眼的奶油色鞋底，並且也相當的耐穿，定價為台幣2,680元。

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

2.Vans Classic Slip-On

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

Vans推出的經典鞋款非常多，而這雙懶人鞋型的款式，以黑白棋盤格出名，自推出以來便受到眾多明星的愛戴，同時也因為好穿好搭，所以經常銷售一空，定價為台幣1,580元。

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

3.Adidas Originals Ozweego

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

全新推出的Ozweego系列，以1990年代與2000年代早期的鞋款為基礎，並加入了全新設計與復古元素製成，其中，該鞋款的中底科技Adiprene+與Yeezy 500相同，定價為台幣4,290元。

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

4.Fear of God x Nike Air Skylon II「Light Bone」

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

這雙Air Skylon II「Light Bone」推出時，並沒有引起太大的迴響，不過，在白色調的加持下，卻顯得更加簡約俐落，其中，該鞋款的材質採用皮革、麂皮以及網布，所以實鞋的質感相當的不錯，定價為台幣4,500元。

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

5.Nike Air Max 270 React「Bauhaus」

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

Nike將旗下最受歡的Air Max 270以及React合體，並帶來這雙Nike Air Max 270 React「Bauhaus」，而該鞋款使用黑、白、藍、紅、黃等色調打造撞色設計，並以Air Max與React作為中底，讓整雙鞋擁有舒適的體驗，定價為台幣4,900元。

▲小鬼愛穿的平價球鞋。（圖／翻攝自IG@aes_alien、Adidas、Nike、Converse、ABC-MART）

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關鍵字：

小鬼, 黃鴻升, AES, 平價球鞋, Converse, Vans, 棋盤格, Adidas, Ozweego, FearofGod, Nike, AirMax270, React
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