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女孩們可以盡情背廢物包了！南韓「手機殼彩妝盤」出門補妝更方便

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@fillit_beauty

小包包時髦又好看，但就是裝不下什麼東西，偏偏女孩子出門要帶的東西很多，尤其是在外想時刻保持完美妝容，就必須隨身攜帶補妝品，根本裝不進手袋中！南韓品牌Fillit Beauty最了解眾女性的困擾，推出了一款「手機殼彩妝盤」！讓女孩們出門不用再帶一堆化妝品，時髦小廢物包也能盡情背了～

▲補妝手機殼。（圖／翻攝自fillit_beauty）

「手機殼彩妝盤」的外型簡約，表面充滿質感金屬光澤，總共有五款顏色，其中「玫瑰金」受到最多女生喜愛！其實Fillit Beauty在去年推出「手機殼彩妝盤」時在南韓就掀起一波熱潮，而今年更是紅到了日本去，成了櫻花妹的心頭好。

▲補妝手機殼。（圖／翻攝自fillit_beauty）

把彩妝品濃縮進手機殼中卻一點都不厚重，彩妝盤＋刷具＋大鏡子才一公分左右，這發明真是造福了廣大的女性啊～彩妝盤組合總共有四種可以挑選：粉餅＋唇彩、眼影＋唇彩、修容＋唇彩、唇彩＋頰彩，依據自己的需求DIY，顏色也都非常實用！

很多日妞、韓妞都一次組了兩、三盤，每天看不同心情、需要攜帶出門，真的相當方便。

▲補妝手機殼。（圖／翻攝自fillit_beauty）

▲補妝手機殼。（圖／翻攝自fillit_beauty）

手機殼＋彩妝盤售價為4,280日圓，一次可以買到多種品項，算下來其實蠻划算的！不過目前只有日、韓有販售通道，有機會出國遊玩的朋友別忘記買來試試看！

另外，方便的化妝工具一直是女孩們所追求的，不久前國外品牌GLAMCOR推出了一款Riki Loves Riki「LED燈美妝盒」，如果是出遠門遊玩，需要帶到更多的美妝用品，就可以使用這款自帶發光鏡的美妝盒！將所有的粉類產品貼在美妝盒中，完全綽綽有餘，在外化妝只要一盒就能搞定！

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關鍵字：

美妝, 手機殼, 補妝, fillit
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