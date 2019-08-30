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李英宏靠穿衣增胖　愛上與他神似的Paul Smith臉譜T恤　

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 ▲李英宏在Paul Smith活動中分享增胖穿衣術。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

英國時裝品牌Paul Smith今舉辦仲夏霓虹Ya！派對，邀歌手李英宏獻唱炒熱氣氛，他先示範2套秋冬新裝，自爆穿衣困擾是太瘦，因此喜歡多層次穿搭顯胖才好看，最愛Paul Smith全新臉譜圖案的T恤，他笑稱：「因為跟我長很像，感覺一樣（腸胃）吸收不良。」

▲▼ Paul Smith李英宏 。（圖／品牌提供）▲▼ Paul Smith李英宏 。（圖／品牌提供）

▲李英宏最喜歡的與他相像的Paul Smith臉譜T恤，9,800元。（圖／品牌提供，以下同）

李英宏的困擾很少人能懂，他因為瘦很怕穿成瘦竹竿，必須施行顯胖穿搭策略，夏天常一次套兩件Ｔ恤、冬天則多層次穿搭或將外套鈕扣上下扣起，而他最不能缺少的時尚單品竟是拖鞋，「每次穿拖鞋都會被稱讚或街拍呢！」他自招時尚品味與他的音樂風格很相似，「都是外表冷靜，內心澎湃」。

▲▼ Paul Smith李英宏 。（圖／品牌提供）

▲李英宏今擔任Paul Smith霓虹YA!派對演唱嘉賓。

Paul Smith秋冬新裝正是頌揚自我精神，設計師Paul Smith從60年代家鄉裁縫師從兩幅窗簾為他手工縫製兩件式西裝發想，創作貴公子風格新裝，例如以豹紋襯衫搭配緹花西裝，夠華麗吧！

▲▼ Paul Smith李英宏 。（圖／品牌提供）▲▼ Paul Smith李英宏 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith秋冬主打的印花夾克（左）64,800元，豹紋襯衫7,800元。

而品牌招牌的印花圖騰，在秋冬全放大了，過往的小碎花已成為綻放的繁花，細看還有螞蟻、甲蟲停留在花瓣間，成為最新主打圖騰，共有T恤、帽T、夾克與褲子等款式；另一經典彩色條紋也放寬了，推出寬條紋的針織衣，相當活潑亮眼。

▲▼ Paul Smith李英宏 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith秋冬新裝的印花或彩色條紋都放大了。（圖／記者陳雅韻攝）

關鍵字：

李英宏, Paul Smith
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