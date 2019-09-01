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坎達兒珍娜保守POLO衫驚見「南半球」　網：跪著看

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▲坎達爾珍娜 。（圖／達志影像）

▲坎達兒珍娜私服又再度辣出新高度。（圖／達志影像）

記者鮑璿安／台北報導

新生代超模坎達兒珍娜Kendall Jenner不光是姣好外型受到矚目，連私服也成為全球追隨焦點，總是能把無趣的單品變吸睛。近日她穿著短版墨綠POLO衫露出纖細螞蟻腰，然而南半球大方見客，辣出新高度，引來網友熱議。

▲坎達爾珍娜 。（圖／達志影像）

▲坎達爾珍娜 。（圖／達志影像）

▲坎達兒珍娜露出纖細腰圍以及南半球 。（圖／達志影像）

坎達兒珍娜Kendall Jenner獨特時尚品味堪稱流行趨勢，28日她低調出街，衣著卻成為矚目焦點，一件極短POLO衫露出纖細腰部曲線，腹肌相當緊實絲毫沒有贅肉。身穿淡藍色直筒牛仔褲，襯托出修長的腿型，腳踩adidas全白運動鞋，背著LOUIS VUITTON經典側背包，隨性穿搭就十分有個性。

然而最亮眼的莫過於坎達兒珍娜舉手撩起頭髮時，沒穿內衣直接讓南半球露出見客，但她顯然絲毫不在意外界眼光，也引起網友熱議，「不愧是超模才能駕馭的時尚」、「氣場十足」、「街拍也像大片。」

▲坎達爾珍娜 。（圖／達志影像）

▲坎達爾珍娜 。（圖／達志影像）

▲坎達兒珍娜酷愛直筒牛仔褲搭配 。（圖／達志影像）

坎達兒珍娜時尚私服被譽為「教科書等級」，酷愛穿著牛仔褲的她，日前搭配平口緊身上衣，露出纖細鎖骨曲線備受好評，黑色上衣的獨特印花寬袖設計，穿著隨性的LEVI'S牛仔褲以及低筒Dr. Martens馬汀鞋，以超模審美演繹大眾款式單品，照樣鎂光燈閃不停。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

坎達兒珍娜, Kendall Jenner, 超模, 私服, 牛仔褲
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