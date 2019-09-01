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Ean部落閣／望向淡水河、吃迷你阿給　住這家飯店被絕美風景包圍

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

就像實力派藝人才敢開四面台演唱會，座落絕佳地點的飯店，擁有的景觀也不會只有單面。當我來到面向觀音山與淡水河的全新落成將捷金鬱金香酒店，標誌性的河景房型自是首選，沒失望也美的不令人意外，只是沒想到當看到面向另一邊、應是所謂較次景觀房型，倒讓我有些懸念了。因面向的可是擁有百年歷史的台灣第一座高爾夫球場，綠草如茵、景緻優美，站在陽台就能欣賞場上的開球英姿，那是難得看見的淡水風景。雖未正式開幕但已成為淡水新地標，當散步在園區裡三千平方公尺帶有坡度的草坪上，我佩服設計師巧妙的用類似無邊際泳池的概念，以最佳高度避開了下方馬路，讓視線直接與柔美的淡水河與觀音山對接，堪稱一絕！

▲酒店座位在人文薈萃的淡水河畔，如照片標示，緊鄰淡水高爾夫球場、滬尾砲台及雲門劇場，一滴水博物館也僅數步之遙

▲酒店是黃金級綠建築，從骨子裡到觸目所及，無處不綠

▲建築頂端的望高樓，未來將規劃提供餐飲，勢必將是下一個淡水最夯打卡點

期待這間淡水最新飯店許久，哪能等到正式開幕才來一探究竟！趁著老哥一家北上來玩，趁還在試營運相揪一塊搶先體驗。酒店有 5 種房型、共 175 間房，喜歡睡榻榻米的我，特別指定日式套房，房間非常大，有 23 坪，超好滾，這樣的房型全館只有 3 間。入住時飯店尚在試營運中，新到我撕開了房間膠囊咖啡機的膠帶，成為第一組使用的客人 ！很貼心的是全館不分房型、所有房間都配有浴缸，只不過日式套房更好、給的是個大浴池，我特別準備從法國阿爾卑斯山帶回來的檸檬草泡澡精，讓大夥輪流泡澡，實在享受！這間浴室明亮寬敞又是雙洗手台，我很喜歡。

▲23 坪大的日式套房，是我跟家人一起住過最大的房間，相當開闊舒適

▲明亮寬敞的浴室，還配有一個大浴池

▲酒店其他幾種房型，由上而下分別是：標準客房（11.2 坪）、豪華客房（16.3 坪）與高級客房（12.9 坪）

因是最高價位的房型，留的自然是最佳的面向山河大景，景色相當世界級。我在睡前與隔天一早起床，都忍不住走到陽台對著觀音山與淡水河刷牙，別的不說，光賣這景，就夠吸引人了！

▲景觀絕佳的房間陽台

沒辜負這優美的山形水色，他們蓋出如詩般的酒店建築。以鄰近的滬尾砲台為設計靈感，酒店化身為白色簡單線條，成了一座黃金級綠建築，在大面的草地上優雅成形。有流水有綠地的戶外空間，請來藝術家蒲浩明創作了 16 顆水滴藝術，擬人的唱歌、舞動，彷彿是遊客來到此地會有的開心模樣。有意思的是，蒲浩明的外祖父可大有來頭，他是繪下多幅經典淡水風景的台灣第一代西畫家陳澄波，祖孫倆彷彿用藝術在淡水產生對話，很棒的相遇。

▲來這可蒐集一下藝術家蒲浩明所創作的 16 顆彩色水滴藝術

▲留白，讓空間更開闊

▲透過空拍更能看見建築融入了周邊地景

因為這間酒店，淡水的夜，從此變得不同。我很欣賞入夜後園區的照明設計。建議沿著水流、順著坡度草皮走上走下的繞行一圈，回頭看，當視線不只酒店建築，近如被暱稱為淡水四大金剛的海景園中園、遠如大屯山小坪頂上的人間燈火，都被框在視窗裡，會發現這園區與周邊環境竟融合的如此恰到好處。眼前這棟採用拱形元素如宮殿般的白色建築，像三百多年前歐洲人在淡水留下的印記，彷彿就快能聽見當時人們欣賞眼前這片美景所發出的讚嘆。

▲夜裡酒店在照明設計下，宛如一座宮殿

▲ 藉由石材的反光，讓大廳有了不同風景

飯店雖只有一間餐廳，但有帶給我驚喜。河畔餐廳的空間很大，偏暖色照明設計，搭配木質風格的家具與素雅裝潢，相當舒服。晚間自助餐蠻不錯，食材新鮮，不管海鮮或蔬菜，口味也好，現切牛排也優。我特別欣賞他們提供了不少在地特色餐食如迷你阿給、淡水魚丸湯，有道觀音山筍子排骨湯，好好喝。早餐也很豐盛，同樣能吃到一些在地好味。

▲河畔餐廳的自助晚餐，右上是迷你阿給、中間最上面是淡水魚丸湯

▲現做的炙燒牛肉握壽司

▲我在台灣最期待的飯店早餐，稀飯配些醬菜肉鬆，好滿足

儘管入住時還在試營運，但已很有樣子，對了，酒店裡有個我最喜歡的空間：滬尾之星 Star Lounge，在大廳樓層，非常挑高，帶有歐洲古老教堂的氛圍，白天裡，光影會隨著時間挪移，夜裡打上了燈，又是不同味道。等到正式營運時，我願意為這再來一趟。

▲美麗的 Star Lounge 光影，若拍一段縮時，肯定很美

▲經由地板鏡射，兩拱成了雙圓

▲夜裡的 Star Lounge 也很有味道

融合地景、留下生態，將鄰近古蹟轉化建築語彙，把特色美食與地產成為桌上佳餚，特別是若有國外友人來訪北台灣，建議他們來入住將捷金鬱金香酒店，能感受到不同的台灣風景。

▲ 在園區空拍早晨的淡水河與觀音山

▲健身房位於頂樓，看出去的風景相當舒心

/ Info. /

將捷金鬱金香酒店

官網 | 臉書

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地址：新北市淡水區中正路一段2號

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

EAN, , 旅遊, 將捷金鬱金香酒店, 住宿, 淡水
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