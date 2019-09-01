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時隔9年的合作！Supreme用刺繡＋陰陽設計，讓經典Nike SB Dunk Low重出江湖

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編輯／Duke

早在8月初就曝光的Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列，近日通過多方的消息後，終於確認該鞋款的樣貌以及配色，而這也是繼2012年的Supreme X Nike Dunk Low Pro SB後，時隔9年的再度合作。

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲時隔9年雙方再次合作。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

即將於今年秋季發售的Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列，將會以「Black/Metallic Silver」配色，也就是黑色與金屬銀為主調，並運用陰陽設計來呈現鞋款的特色，而側邊的Supreme星星與後跟的Nike字樣則使用刺繡點綴，最後再將Supreme標誌性的紅色注入鞋墊中。

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲以黑色與金屬銀為主調，並運用陰陽設計來呈現鞋款的特色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲側邊的Supreme星星與後跟的Nike字樣使用刺繡點綴。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲使用Supreme標誌性的紅色注入鞋墊。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據HYPEBEAST的報導指出，全新設計的Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列，預計將在9／12正式登陸美國、歐洲Supreme門市、指定滑板專賣店以及Nike官網，定價為美金110元（約台幣3,400元），期待經典鞋款回歸的朋友，可以先把錢準備好囉！

此外，以解構設計紅遍全球的Sacai X Nike聯名系列，也將於9／12迎來正式發售，而此次的發售共帶來2款鞋型與5款配色，分別為黑白、白灰、粉綠的LDWaffle以及黑白、灰白的Blazer，其中，鞋面材質使用麂皮、網眼布以及皮革，而設計則是以雙層鞋舌、Swoosh（勾勾）、凸出中底和聯名Logo呈現整體的解構概念。

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲LDWaffle共帶來黑白、白灰、粉綠等3色。（圖／翻攝自Nike）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲Supreme X Nike SB Dunk Low聯名系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Sneakernews）

▲Blazer的鞋身材質為皮革。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

Supreme, Nike, SBDunk, 陰陽設計, 刺繡, Sacai, LDWaffle, Blazer, 解構
fashion.net

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