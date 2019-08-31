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追劇追到睡著？研究：睡覺iPad、電視沒關，肥胖率高17%

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▲▼研究：睡覺沒關電視、電腦容易變胖 。（圖／翻攝自IG、劇照）

▲下班明明很睏，但是就改不掉漫遊網路的習慣。（圖／翻攝我的私生活劇照）

編輯 / Lily

規律運動也搭配健康飲食，怎麼想瘦那麼難！雖然說體重數字並沒有增加，但肚子上的一圈肉讓人好心煩，先別自暴自棄，也別怨嘆自己喝水都會胖，或許瘦不下來和你晚上睡覺習慣有關。

▲▼研究：睡覺沒關電視、電腦容易變胖 。（圖／翻攝自IG、劇照）

▲現代人無時無刻滑手機，用來追劇更是超方便。（圖／翻攝自IG/rachel_mypark）

好不容易下班，很多人回家第一件事情就是躺著滑手機、追劇，喝著手搖飲真的太開心，但你也有過這樣的經驗嗎？就這樣看著看著就睡著，再次醒來已經是半夜，身邊的iPad依然在播放，而你早就不知道睡了多久。

▲▼研究：睡覺沒關電視、電腦容易變胖 。（圖／翻攝自IG、劇照）

▲無論上班或是下班，無形被通訊軟體制約。（圖／翻攝我要準時下班劇照）

為什麼會有這樣的情況呢？或許你身體已經很疲倦，但心裡潛意識卻還捨不得睡，那麼這和瘦不下來有關係嗎？我們都知道晚睡不利減重，更有美國研究指出，當我們睡覺時接觸著電視、電腦、手機發出的人造光線，肥胖機率會提高17% 。

根據美國醫學協會醫學期刊《JAMA Internal Medicine》研究指出，從2003年7月至2009年3月期間，將一群 35 歲至 74 歲之間的 43,333 名女士當作樣本實驗，用來研究在臥室內的人造光線對於體重、肥胖之間的關係。

▲▼研究：睡覺沒關電視、電腦容易變胖 。（圖／翻攝自IG、劇照）

分別將這些女士放在不同光線空間，分別為沒有光線的臥室、開了小夜燈的臥室、迎來外面光線（如街燈、廣告牌）的臥室、開著燈光、電腦或電視的臥室，研究直接紀錄它們在不同環境入睡下的身高與體重變化，結果卻讓人大吃一驚。

▲▼研究：睡覺沒關電視、電腦容易變胖 。（圖／翻攝自IG、劇照）

▲想要瘦身，睡覺的環境燈光很重要。（圖／翻攝我要準時下班劇照）

研究結果發現，在開著燈光、電腦或電視的寢室裡入睡的人，變胖5公斤的可能性比其他人高出17%，BMI 增加 10％的機率增加 13％ ，超重機率增加 22％，肥胖機率增加 33% 。

原來電子產品的光線，不只會影響一個人的睡眠素質，更會大大降低深度睡眠，之所以瘦下來或許是因為睡眠不足、深度不夠，進而影響到食物激素的分泌，讓人容易肚子餓，並且會降低體內的新陳代謝率。

關鍵字：

燈光, 睡眠, 發胖, 追劇, 研究
fashion.net

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