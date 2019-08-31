▲林志玲出席央視七夕晚會搭配TASAKI珠寶。（圖／林志玲工作室微博）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲6月初宣布閃嫁日本「放浪兄弟」成員AKIRA，一舉一動都備受矚目，兩位身高與顏質都高的夫妻檔，更是精品品牌眼中的紅牌，林志玲只要出席活動，常有日本珠寶品牌TASAKI的珍珠為她添亮點，而小她7歲老公AKIRA則是美國精品品牌Ralph Lauren首位亞裔代言人，他在最新釋出的秋季形象照，大展型男魅力。

▲AKIRA為Ralph Lauren拍攝秋季形象照。（圖／翻攝exileakira_official IG）

名模出身的林志玲與時尚圈淵源深厚，她偏愛氣質穿搭，日前她出席央視七夕晚會，換穿多套粉嫩色系的禮服，搭配TASAKI珍珠，以甜美穿搭凸顯新婚的幸福甜蜜感，當中TASAKI鈴蘭花造型的chorus Valley珠寶，特別能襯托出女人味，以18K白金鑲鑽的生動鈴蘭枝葉線條，包覆著阿古屋珍珠，共有耳環與戒指設計。

▲林志玲佩戴的TASAKI鈴蘭花造型chorus valley 鑽石珍珠耳環（左）與耳環。（圖／品牌提供）

AKIRA同樣是精品寵兒，日前他還在IG上賣關子，預告9月初將有大消息要發布，讓娛樂媒體緊盯是否有大事發生。謎底揭曉，原來是他為Ralph Lauren拍攝的秋季形象照，他一連換上正裝、絨布西裝、格紋大衣等不同造型並秀腕錶，架式不輸名模老婆林志玲。

▲AKIRAt穿Ralph Lauren西裝拍照架式不輸名模老婆。（圖／翻攝exileakira_official IG）