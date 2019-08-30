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GUCCI中山店熄燈！17年風光落幕　重心移往東區、信義區

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▲▼中山北路晶華欣欣商圈,商業,房地產,財經,房價,店面,租金,精品一條街,商圈,經濟,Gucci台北中山旗艦店。（圖／記者李毓康攝）

▲GUCCI中山旗艦店永久停業。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者張妤瑄、林明瑋 / 台北報導

GUCCI中山旗艦店今晚（8／30）驚傳熄燈，開業17年的大店確定走入歷史，品牌表示，這是創意總監Alessandro Michele上任後的規劃調整，不特別強調旗艦店，未來台北將以東區、信義區為主要戰場。

2002年5月開幕的GUCCI旗艦店，17年來相當風光，位於觀光客聚集的晶華商圈、面對中山北路，4層樓的建築十分氣派，一樓為配件、二樓男裝、三樓女裝、四樓為VIP室，商品完整齊備，品牌表示業績至今都沒有下滑，因為主顧客多且穩定，只是階段性任務完成，因此閉店。

▲GUCCI中山店。（圖／品牌提供）

▲GUCCI中山旗艦店於2002年開幕，4層樓大店屹立西區商圈17年。（圖／資料照／品牌提供）

每一任創意總監都有不同風格，店裝也會跟著調整，Alessandro Michele上任後，台灣各地的店面已陸續改裝，唯有中山店仍維持原貌，不繼續經營早有端倪。

▲▼GUCCI新光三越A4。（圖／GUCCI提供）

▲▼GUCCI新光三越A4。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI創意總監Alessandro Michele上任後，就店型做改裝，圖為新光三越A4館的新店裝風格。（圖／資料照／品牌提供）

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晶華商圈曾被譽為精品一條街，除了GUCCI，隔臨是夏姿⋅陳（SHIATZY CHEN）、LOUIS VUITTON，過去還有YVES SAINT LAURENT、PRADA、COACH等品牌進駐，但近年來相繼退場，唯有LV在2017年改裝，屹立不搖。

▲GUCCI中山店。（圖／翻攝Google）

▲GUCCI中山旗艦店在Google上已顯示永久停業。（圖／翻攝Google）

關鍵字：

GUCCI, 中山, 古馳, 晶華商圈, 精品一條街, 結束營業
fashion.net

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