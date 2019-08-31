fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／與食物共生　家裡有「垂直農田」的生態建築The Farmhouse

> >

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

世界上已經有數不清的特色建築，或許設計者應該開始回到有利於世界的生態模式，而非僅考慮居住者是否能住得舒適，建築事務所Precht的創始人Chris Precht和他的妻子Fei，規劃出一棟農田加上居住空間的方案The Farmhouse，拉近土地與人之間的關係，基於都市的空間狹小，垂直的農田讓這棟建築更為特別。

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

The Farmhouse字義上解釋便是「農屋」，在食品製造與供應已經成為一個世界的商業系統之後，人與環境的連結變愈來愈少，許多人無法體會從土長出食物時的神奇感受，尤其在都市的大眾交通系統與建築叢林中穿梭的人們，自然與生態就像是一面不需要揭開的網，但卻與人類的生存息息相關。

身心與大自然斷了聯繫，要如何對自然與大地升起保護之心？我們在超市或市場購買食物，卻無法理解它們是無法被人類製造的，他們是需要靠土地生長出來的。

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

The Farmhouse的設計概念，是重新找回人與自然的連結，運用以木板以交叉方式堆疊起來，並加以固定，使用A型框架作為整體的建築架構，這樣的設計穩定性高，且製造過程不需要像混凝土一般排出大量的碳。

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

然而，在三角形如帳篷的空間中，就是居住的空間，挑高的大片窗景不但可以帶進充足的日光，夾層的設計還能提供私密的角落，重點是與鄰居隔間中的倒V型區域，便是農作與花園的空間，可以在裡面種植蔬菜、花朵、香草等，V型的種植方式也成為緩衝區，不但通風也可引入大片自然光。

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

有這樣的想法，可能是源於2年前的決定，Chris Precht與Fei將他們的辦公室從高樓林立的北京，簽到奧地利的山區裡，在偏遠的山中，他們嘗試自給自足的方式，並從這樣的生活型態獲得莫大的快樂，他們意識到食物與人類的關係，並嘗試著把這樣的概念帶進都市裡。

▲The Farmhouse。（圖／翻攝Precht建築事務所官網）

接下來的50年裡，消費的食物量比過去的1萬年總和都還要多，約80%的食物都將在城市中被食用，食物的供應產生的污染與浪費，有很大部分是在運輸過程中造成，若The Farmhouse的概念能被大量運用，也將縮短供應鏈造成的生態衝擊。

而垂直農田的設計，也將有效運用土地，每塊土地耕作面積更多，建築也能像溫室一般，保護植物不被多變的氣候侵襲，去除天氣條件所造成的影響。

是的，特色建築已經很多了，這樣一個有利於土地與生態的建築，我們也希望能夠愈來愈多。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, The Farmhouse
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

Angelababy廣告花絮照曝光！深V禮服秀身材「比精修圖還美」

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

史努比 x肌研復古又可愛　讓妳邊保養邊看漫畫

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

ET Fashion

推薦閱讀

免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單

買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手

5種習慣讓你「默默破財」　月存不到2千元快戒掉

和他們談情要當心！熱戀後最容易變冷淡的星座男TOP3 GUCCI中山店熄燈！17年風光落幕　重心移往東區、信義區 威尼斯／史嘉蕾喬韓森巨星光芒盡失　紅禮服隱沒在紅毯中，只剩腿 追劇追到睡著？研究：睡覺iPad、電視沒關，肥胖率高17% 神準！從6個「唇膏形狀」看出你的個性　彎曲型充滿野心、三角型天生有魅力 好想喝手搖杯！5間「清爽系飲品」低負擔　讓你喝得開心又健康 卡拉迪樂芬妮「半裸裝」宛如精靈！逆天長腿美翻　下秒崩壞網看傻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面